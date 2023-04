Jaguar E-Pace – Der Grazer Wechselstromige

Der Jaguar E-Pace ist auch als Plug-in-Hybrid erhältlich. Dabei wartet das kompakte SUV mit etlichen Annehmlichkeiten – etwa in Bezug auf die Ladegeschwindigkeit – auf. Und ein waschechter Österreicher ist der E-Pace auch, nachdem er in Graz vom Band läuft. Zwar nicht in Rot-weiß-rot aber unter anderem in der mondänen Außenfarbe Bluefire Blue.

Jeder fünfte verkaufte Jaguar war im Vorjahr ein E-Pace. Das ist das kompakte SUV der Marke mit knapp 4,395 Metern Länge und gut 2,1 Tonnen Gewicht. Jetzt hat die britische Autoschmiede dem E-Pace eine Plug-in-Variante spendiert, die 309 System-PS und Allrad bereithält.

So entpuppt sich der E-Pace als vielseitig einsetzbarer, geräumiger Begleiter; im Gelände genauso wie auf der Langstrecke oder beim Wochenendeinkauf mit der Familie.

Der Fünfsitzer fährt auch geschmeidig, wie es sich halt für eine Raubkatze gehört.

Typenschein Jaguar E-Pace R-Dynamic SE Preis: ab € 60.673,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 65.437,- unter anderem inklusive Außenfarbe Bluefire Blue € 981,-, Panoramadach € 1285,- und Winter-Paket € 594,-; einen Jaguar E-Pace (R-Dynamic S) gibt es ab € 59.900,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 777,60 jährlich Garantie: 3 Jahre ohne km-Begrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 6 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 34.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Benzinmotor: R3, 12V, Turbolader, Partikelfilter, 1498 cm³, 147 kW/200 PS bei 5500 U/min, max. Drehmoment 540 Nm bei 1600-4500 U/min Elektromotor: permanenterregter Synchronmotor, 80 kW/109 PS Getriebe: Achtgangautomatik Systemleistung: 227 kW/309 PS Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 6,5 s Leistungsgewicht: 6,93 kg/PS WLTP-Verbrauch: 1,5 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,5 Liter CO2-Ausstoß: 35 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4395/1984/1648 mm Radstand: 2681 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2141/2670 kg Kofferraum: 494-1170 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1600/750 kg Tank: 57,6 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 235/50 R20 104W auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7 Geländedaten: Bodenfreiheit: 212 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 22°/28° Rampenwinkel: 20,7° Wattiefe: 500 mm

Der Antritt erfolgt dank E-Maschine prompt und bei kräftigem Druck aufs Gaspedal kraftvoll. Der kernig-raue Dreizylinder schaltet sich im Hybridmodus akustisch vernehmlich dazu.

An den Bremsen, der Traktion und der Achtgangautomatik gibt es nichts auszusetzen, lediglich der schießschartenförmige Blick durch die Heckscheibe nervt – aber zur Ausstattung des E-Pace in der Ausstattungslinie R-Dynamic gehört auch eine Rückfahrkamera, die ein gestochen scharfes Bild auf den 11,4 Zoll großen HD-Bildschirm liefert.

Im edlen Innenraum herrscht eine Wohlfühlatmosphäre vor. Die Menüführung des Infotainmentsystems ist logisch aufgebaut und rasch und das Cockpit ist klassisch-elegant.

In seinem Segment einzigartig ist die Möglichkeit, mit 32 Kilowatt (kW) Gleichstrom an Schnell-Ladesäulen zu laden. Da zahlt es sich selbst bei einem zehnminütigen Boxenstopp an der Autobahn aus, das Auto anzustecken.

Und falls bei einem Supermarkt zufällig eine Schnell-Ladesäule zur Verfügung steht, ist der PHEV-Akku echt in 30 Minuten wieder vollgeladen. Und auch mit der Möglichkeit, mit sieben kW Wechselstrom zu laden, befindet sich der E-Pace in seinem Segment in der besseren Hälfte aller PHEV-Modelle; die meisten schaffen nämlich nur 3,6 kW.

Der Akku fasst netto übrigens 11,6 Kilowattstunden (kWh). Das reicht in der Theorie für 55 Kilometer, in der Praxis bei kühlen Temperaturen für etwas weniger als 50 Kilometer.

Die Sicherheitsausstattung ist zudem mannigfaltig und inkludiert eine breite Palette an elektronischen Helferlein und sieben Airbags; darunter einen Fußgängerairbag. Dieser hebt die Motorhaube hinten an und entfaltet sich dann zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe.

So vermeidet er, dass der Kopf des Fußgängers auf der Windschutzscheibe aufschlagen kann. Das Anheben der Motorhaube hat auch den Vorteil, dass diese als weiches Bett fungieren kann, weil der Abstand zwischen Motorhaube und beispielsweise dem eisenharten Zylinderkopf deutlich vergrößert wird.

Fazit

Mit seinem hochwertigen Interieur und potentem Hybridantrieb empfiehlt sich die PHEV-Variante des E-Pace als Alternative zu den deutschen Premiun-Anbietern. Das nötige Kleingeld muss man mitbringen, denn inklusive Extras kostet das optisch äußerst gelungene Kompakt-SUV gut 65.000 Euro.