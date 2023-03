Jetzt ist wieder Autofrühling

Die 51. Auflage der Traditionsveranstaltung geht am Samstag, den 18., und Sonntag, den 19. März, im DesignCenter über die Bühne.

So wie im Vorjahr wird das DesignCenter in Linz auch heuer wieder mit 199 Exponaten von 37 verschiedenen Automarken gefüllt sein. Das teuerste Fahrzeug ist dieses Jahr ein Porsche 911, für den man 235.000 Euro berappen müsste.

Der günstigste ausgestellte Neuwagen ist ein Fiat 500 um 15.990 Euro Listenpreis. Die Elektrifizierung schreitet natürlich auch bei der traditionsreichsten Automesse Österreichs weiter voran, so sind die Hälfte aller Fahrzeuge vollelektrisch oder Hybride.

Die Vielfalt der Antriebe zeige laut dem Präsidium des Linzer Ausstellervereins, „auch wie wichtig die richtige Beratung der Kunden ist“. Denn was für den einen eine perfekte technische und wirtschaftliche Lösung sei, könne für den nächsten Kunden zur höchsten Unzufriedenheit führen.

Ebenso zeige sich, dass aktuell Hersteller Produkte aus ihrem Portfolio nehmen, die der Konsument eigentlich beim Händler nachfragt, die jedoch aus CO2-Gründen vermehrt nicht mehr angeboten werden (können). Diese Fahrzeuge – beispielsweise Pick-ups aber auch Personentransporter und Kleinwagen – erzielen aktuell am Gebrauchtwagenmarkt Höchstpreise.

Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche Subaussteller auf der Messe vertreten. Der Club Mobil ist wieder mit einem Stand vor Ort, um in den Bereichen sicher Autofahren mit körperlichen Beeinträchtigungen, nach Erkrankung, Unfall und im Alter individuell beraten zu können.

Auch dieses Jahr zahlreiche Subaussteller

Das Team der Linz AG stellt sich allen Fragen rund ums Aufladen von E-Autos. Das Unternehmen bietet E-Ladelösungen für den privaten, öffentlichen und betrieblichen Bedarf. Eines der Top-Produkte des Unternehmens, das auch am Linzer Autofrühling präsentiert wird, ist die „WallBOX CitySolution0 für das Laden in großen Wohnanlagen.

Welches Fahrzeug passt zu mir? Was muss ich bei der Anschaffung einer Wallbox für mein E-Fahrzeug berücksichtigen? Und wie viel ist mein Gebrauchtwagen derzeit wert? Für Fragen wie diese sowie rund um Elektromobilität, Autokauf, und dergleichen stehen die Technikexperten des ÖAMTC Oberösterreich Rede und Antwort.

Auch die Experten des ARBÖ Oberösterreich geben Fachberatung; zudem ist das Highlight des Messestands ein Glücksrad, „bei dem es viele Goodies abzustauben gibt“.

Als weitere Subaussteller sind darüber hinaus die Grazer Wechselseitige Versicherung, die Sparkasse Oberösterreich sowie ORF Radio Oberösterreich vor Ort.

Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt zehn Euro; ermäßigt (4youCard, ÖAMTC- oder ARBÖ-Mitgliedskarte) acht Euro. Familienkarten (zwei Erwachsene mit Kindern bis 15 Jahre) kosten 20 Euro; mit Ermäßigung 16 Euro. Bei Kindern bis 15 Jahren beträgt der Eintrittspreis zwei Euro. Behinderte Personen erhalten (gegen Vorlage eines Ausweises) einen ermäßigten Eintritt (acht Euro).

Parkmöglichkeiten gibt es unter anderm in den Tiefgaragen des DesignCenters, Courtyard by Mariott und Raika/Südbahnhof.

Der Autofrühling 2023 ist am Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weiterführende Informationen gibt es online auf www.laf.at