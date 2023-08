Kia Niro EV – E-Robert liebt es sparsam

Das will schon was heißen, wenn Hollywoodstar Robert De Niro Pate für den Crossover von Kia steht: Der eben auf den Namen Niro hört. Den Koreaner gibt es in drei unterschiedlichen Antriebsvarianten; als Hybrid, als Plug-in sowie als rein elektrische – äußerst genügsame – Variante, die sich hierzulande als der Elektrobestseller der Marke herauskristallisiert.

Der Kia Niro geht in die zweite Runde und ähnlich dem Charakterdarsteller Robert De Niro, gibt sich der Crossover aus Südkorea erwachsen und souverän und betont maskulin im Auftritt.

Im Vergleich zum Vorgänger kommt der neue Niro markanter daher und wirkt nun eher wie ein SUV als ein Crossover. Die kantigere, präsentere Linienführung trägt ihren Teil dazu bei, wie auch das breit ausgestellte Heck sowie die mit Plastik verstärkten Radkästen.

Typenschein Kia Niro EV Platin Preis: ab € 55.740- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 56.390,- inklusive Metalliclackierung € 650,-; einen Kia Niro EV (Titan) gibt es ab € 47.940,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 7 Jahre bis max. 150.000 km, 5 Jahre bis max. 150.000 km Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 7 Jahre bis max. 150.000 km auf die Antriebsbatterie, 2 Jahre ohne km-Begrenzung auf die Fahrzeugbatterie Service: alle 30.000 km oder alle 24 Monate Technische Daten: Motor: permanenterregter Synchronmotor, 150 kW/204 PS Maximalleistung, 58,3 kW/79 PS Nenndauerleistung, max. Drehmoment 255 Nm bei 0-6000 U/min Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 167 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,8 s Leistungsgewicht: 8,41 kg/PS WLTP-Verbrauch: 16,2 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 18,8 kWh Eckdaten: L/B/H: 4420/1825/1560 mm Radstand: 2720 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1716/2200 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 750/300 kg Kofferraum: 475-1392 Liter Akku: 64,8 kWh Reifen: 4 x 215/55 R17 94V auf 17“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Wer in dem Crossover-SUV von Kia Platz nehmen darf, wird sich recht schnell wohlfühlen. Denn er bietet sowohl platztechnisch als auch ergonomisch viel Komfort – und ist somit auch langstreckentauglich. Nur etwas mehr Seitenhalt wäre bei Kurveneinfahrten schön. In der zweiten Sitzreihe ist ebenfalls ausreichend Platz vorhanden und das Kofferraumvolumen – wir reden von 475 Liter Stauraum – ist ebenfalls leidlich.

Der Niro EV fährt sich angenehm, ohne seine brachiale E-Keule allzu provokant ausspielen zu müssen. 204 PS für die Vorderräder reichen zum Mitschwimmen absolut aus. Der Sprint bis 100 km/h dauert knapp acht Sekunden, bei 167 Sachen ist auf der Autobahn Schluss.

Um an der Ampel nahezu alle Verbrenner in Sekunden winzig im Rückspiegel erscheinen zu lassen, reicht das völlig. Der Niro liegt darüber hinaus gut auf der Straße und lässt sich dank des 64 Kilowattstunden großen Akkus mit bodennahem Schwerpunkt auch auf Landstraßen wunderbar lenken. Über Schaltwippen hinter dem Lenkrad ist die Rekuperation vierstufig einstellbar, in der höchsten Stufe ist Ein-Pedal-Fahren möglich.

Darüber hinaus ist der Niro EV ein Muster an Effizienz und ein echter Sparmeister. Im Stadtbetrieb sind 14 Kilowattstunden (kW) drinnen, womit er sogar unter dem WLTP-Wert von 16,2 kW liegt. Im Alltag pendelt sich der Verbrauch bei knapp 19 kW ein und als nettes Gimmick verfügt der Niro EV über drei Fahrmodi (Eco, Normal und Sport), die per Taste am Lederlenkrad angewählt werden können.

Die Gänge werden via Drehrad an der Mittelkonsole eingelegt. Beim Rückwärtsfahren bimmelt der Wagen dezent und macht so gegenüber Fußgängern und Radfahrern in der direkten Umgebung auf sich aufmerksam. Zudem zaubert die serienmäßige Heckkamera ein gestochen scharfes Bild auf das 10,25 Zoll große Infotainment-Display, das nahtlos in das volldigitale Kombiinstrument gleicher Größe übergeht.

Auftrumpfen kann der Niro ganz markentypisch mit zwei Punkten: Serienmitgift und aktuelle Features. An Bord der Platin-Ausstattungslinie sind ab Werk unter anderem Sitzheizung, Lenkradheizung, USB-Ports, Keyless Entry, Klimaautomatik, elektrische Heckklappe, elektrisch einstellbare Vordersitze, Smartphone-Integration, induktives Handyladen, Sprachsteuerung und jede Menge Assistenzsysteme.

Freilich: Billig ist ein Kia heutzutage nicht mehr – aber ausstattungsbereinigt schlägt der gut 56.000 Euro teure, elektrische Crossover nahezu alle Wettbewerber; nicht nur bei der Effizienz.

Fazit

Sparsamer, aber nicht billiger, dafür top ausgestatteter Crossover mit einem Hauch nachhaltiges Oberösterreich an Bord – denn in den Sitzbezügen stecken Holzfasern aus Lenzing.