Klimaneutral, aber (noch) zu teuer

Der Streit um das Verbrenner-Aus wurde beigelegt. Warum? Weil E-Fuels nun auch als technische Möglichkeit zugelassen werden. Doch was sind E-Fuels, wie werden sie produziert und wie gut funktioniert das in der Praxis? Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was sind E-Fuels?

Die synthetischen Kraftstoffe haben ähnliche Eigenschaften und chemische Zusammensetzungen wie konventionelle Kraftstoffe – sie sind kohlenstoffhaltig und flüssig. Hergestellt werden sie aus Wasserstoff und dem Treibhausgas CO2: Wasser wird unter Einsatz von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten, der Wasserstoff wird dann mit CO2 zu Kraftstoff verarbeitet.

Wie sauber sind E-Fuels?

Weil E-Fuels bei der Produktion CO2 aufnehmen – aus Produktionsanlagen oder aus der Luft – und bei der Verbrennung wieder abgeben, gelten sie als klimaneutral. Dies gilt allerdings nur dann, wenn für die bei der Produktion benötigte Energie ausschließlich Ökostrom verwendet wird. Bei der Verbrennung entstehen wie bei fossilen Kraftstoffen weitere Emissionen.

Wie und wo tankt man E-Fuels?

Wie gehabt an Tankstellen. Das bestehende Netz kann also weiter genutzt werden.

Wie gut vertragen die Autos E-Fuels?

Der ADAC hat im Sommer einen gebrauchten VW Golf mit E-Fuels betankt und mehrere tausend Kilometer fahren lassen. Bei den technischen Eigenschaften, der Leistung und dem Fahrverhalten seien keine Unterschiede spürbar gewesen, so der Lobbyverband.

Wie effizient sind E-Fuels?

Der Einsatz von E-Fuels in Verbrennungsmotoren von Pkw ist laut dem deutschen Umweltbundesamt „hochgradig ineffizient“. Für dieselbe Fahrleistung muss demnach die drei- bis sechsfache Menge Strom im Vergleich zu einem Elektro-Pkw eingesetzt werden. Auch der ADAC spricht von hohen Wirkungsverlusten.

Werden E-Fuels bereits produziert?

Ja, aber nur in Pilotanlagen. Der Kraftstoff für den ADAC-Test etwa stammte aus einer Versuchsanlage in Chemnitz. Audi betreibt eine Versuchsanlage in der Schweiz, Porsche baut eine Versuchsanlage in Chile.

Wie teuer sind E-Fuels?

Laut ADAC „scheint heute ein Preis von weniger als zwei Euro pro Liter machbar“. Dafür spreche, dass die Produktionskosten für grünen Strom fallen und eine „hochfahrende Massenherstellung“ die aktuell sehr teuren E-Fuels günstiger werden lasse. Aktuell sind die Kosten allerdings erheblich höher.