Kraftvoller Liebling

Die Herzallerliebste hat einen Nissan Qashqai. Baujahr 2017. Und sie ist zufrieden, ja sogar sehr zufrieden. Wirklich, wirklich zufrieden. Und so kommt es, dass der 2017er-Qashqai eines Tages neben dem 2023er-Qashqai steht. Und natürlich fällt sofort die Evolution des Nissan-Bestsellers (weltweit mehr als fünf Millionen verkaufte Einheiten seit 2007) ins Auge. Die aktuelle Variante streckt sich mittlerweile 4,425 Meter in die Länge und ist deutlich kantiger als sein Vor-Vor-Vorgänger – und zwar nicht nur in seiner Gesamtheit, sondern auch bei den Details wie beispielsweise den LED-Scheinwerfern oder den LED-Heckleuchten.

Typenschein Nissan Qashqai E-Power N-Connecta Preis: ab € 48.372,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 50.271,- inklusive NissanConnect Navigation € 1126,- und Winter-Paket € 773,-; einen Nissan Qashqai (Visia) gibt es ab € 33.954,- NoVA/Steuer: 4 %/ € 596,16 jährlich Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle zwei Jahre Technische Daten: Benzinmotor: R3, 12V, Turbolader, Partikelfilter, 1497 cm³, 116 kW/158 PS bei 4600 U/min, max. Drehmoment 250 Nm bei 2400-4400 U/min Elektromotor: 140 kW/190 PS, max. Drehmoment 330 Nm Getriebe: variable Automatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,9 s Leistungsgewicht: 8,63 kg/PS WLTP-Verbrauch: 5,3 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,1 Liter CO2-Ausstoß: 121 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4425/835/1625 mm Radstand: 2665 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1639/2180 kg Kofferraum: 455-1415 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 750/750 kg Tank: 55 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 235/50 R19 92R auf 19“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Eigenwilliges E-Konzept

Und: Er bietet laut den Japanern „elektrisches Fahrvergnügen ohne Aufladen: Weil die Räder ausschließlich von einem Elektromotor angetrieben werden, ergibt sich ein Crossover-Fahrerlebnis der Extraklasse“. Nun denn. Ist es wirklich so? Im Großen und Ganzen: ja! Denn der gut 50.000 Euro teure Quashqai setzt in der Kompaktklasse in Sachen Agilität, Handling, Komfort und Dynamik Akzente, wie derzeit kaum ein anderer. Das Antriebskonzept ist dennoch gewöhnungsbedürftig und in der Autobranche – nennen wir es einmal – nicht weit verbreitet. Nissan verspricht den E-Power-Qashqai-Fahrern ein Fahrgefühl wie mit einem E-Auto, allerdings ohne lange Ladestopps, denn der Benzinmotor fungiert als Generator und ein 55-Liter-Tank ist im Normalfall binnen fünf Minuten wieder voll.

Beim Fahren kommen die Reaktionsfreude und der Komfort des Rekuperierens nicht zu kurz, die Kraft ist auch nicht zu bekritteln. Dass der Dreizylinder bei höherer Geschwindigkeit angestrengt klingt, muss man halt in Kauf nehmen. Das Fahrwerk erledigt einen tollen Job und verhält sich auch bei sportlicher Kurvenfahrt angenehm straff und direkt. Die Lenkung reagiert präzise auf Befehle und die Bremsen sind ohne Fehl und Tadel.

Recht sparsam ist der Qashqai durchaus – wenn man ihn lässt. Von Linz ins rund 430 Kilometer entfernte, absolut sehenswerte Ötzi-Museum in Bozen und retour sind mit einer Tankfüllung kein Problem. Dabei kann man den 190-PS-Boliden durchaus ambitionierter fahren ohne gleich einen Schock ob des Verbrauchs zu bekommen. Im Mittel genehmigt sich der Teilzeit-Stromer gut sieben Liter. Bei vorausschauender, sanfter Fahrweise sind Werte rund um die WLTP-Angabe von 5,3 Litern auch drinnen.

Jedenfalls zeigt sich auch die Herzallerliebste vom Qashqai überzeugt: An Verarbeitung, Materialmix, Bedienlogik und Platzangebot gibt es nichts zu bekritteln. Denn: Wie gesagt, der aktuelle Qashqai überzeugt nicht nur mit einer Bedienung, die erfreulich wenig Fragezeichen aufwirft, sondern auch mit sicheren Fahreigenschaften und einem hohen Sicherheitsniveau; auch wenn die Assistenzsysteme des sogenannten Safety-Shields (speziell der Abstandstempomat) durchaus nervös agieren.

Fazit: Gefälliges, geschärftes Design sowie eine traditionell gute Verarbeitung treffen auf ein eigenwilliges Antriebskonzept zu einem akzeptablen Preis. Darüber hinaus geht auch die Serienmitgift in der N-Connecta-Ausstattungslinie in Ordnung.

Text & Fotos: Oliver Koch