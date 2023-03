Land Rover Range Rover Sport – Mister Sportliche Erhabenheit

Es gibt Autos, in die verliebt man sich sofort. Da will man nicht aussteigen, vielleicht sogar drinnen schlafen/dösen – etwa bei einer Ladepause – und die will man herzeigen, weil sie so schön und einzigartig sind.

Ja; in diese Kategorie fällt der Land Rover Range Rover Sport. Warum? Weil er fast alle Bedürfnisse, die man an ein Auto haben kann, erfüllt. Okay, das mit der Parkplatzlücke in der Innenstadt vielleicht nicht, immerhin ist das massive SUV knapp 4,95 Meter lange und mit Spiegeln mehr als zwei Meter breit.

Typenschein Land Rover Range Rover Sport PHEV Preis: ab € 139.664,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 148.590,- unter anderem inklusive Außenfarbe Varesine Blue € 1212,- und elektrische Anhängerkupplung € 1500,-; einen Land Rover Range Rover Sport gibt es ab € 103.140,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 2047,68 jährlich Garantie: 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 3 Jahre Mobilitätsgarantie, 3 Jahre Lackgarantie, 6 Jahre gegen Durchrostung, 6 Jahre bis maximal 100.000 km auf den Akku Service: alle 34.000 km bzw. alle 2 Jahre Technische Daten: Benzinmotor: R6, 24V, Turbolader, Partikelfilter, 2996 cm³, 294 kW/400 PS bei 5500 U/min, max. Drehmoment 550 Nm Elektromotor: 105 kW/143 PS Getriebe: Achtgangautomatik Systemleistung: 375 kW/510 PS Systemdrehmoment: 700 Nm Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 242 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 5,4 s Leistungsgewicht: 5,77 kg/PS WLTP-Verbrauch: 0,9 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,9 Liter CO2-Ausstoß: 20 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4946/2047/1820 mm Radstand: 2997 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2940/3450 kg Kofferraum: 835-1860 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 3000/750 kg Tank: 71,5 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 285/45 R22 114XL auf 22“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7 Geländedaten: Bodenfreiheit: 274 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 29,7°/30° Rampenwinkel: 24,5° Wattiefe: 900 mm

Aber sonst, erfüllt der sportlich erhabene Fünftürer, dem die klare, schnörkellose Linienführung gut zu Gesicht steht, so gut wie alle Wünsche der maximal fünf Passagiere.

„Nun gut“, könnte man einwenden. Das Teil kostet ja inklusive Extras fast 149.000 Euro. Das muss dann schon was können. Und ja, das ist ein gewichtiges Argument, das der 2,94 Tonnen schwere Range Rover Sport aber mit Leichtigkeit entkräftet.

Denn der noble, vernetzte Brite beherrscht das sanfte Spiel der E-Mobilität in der Stadt genauso, wie die ambitionierten, teilautonom durchgeführten Autobahnfahrten im halblegalen Geschwindigkeitsbereich, oder wie die sanften Ausflugsfahrten auf geschwungenen Landstraßen oder wie das dreckig-matschige Klettern über Stock und Stein und Furten durchwaten bei Nässe und Kälte.

Die Zutaten sind schnell zusammengefasst: 510 System-PS aus E-Motor und aufgeladenem, laufruhigem und akustisch dezentem Reihensechszylinder, pfeilschnelle, astreine Achtgangautomatik, 274 Millimeter Bodenfreiheit, sportlich-straffes Fahrwerk, famoser Wendekreis, 90 Kilometer E-Reichweite in der Praxis samt maximal 40 kWh Ladegeschwindigkeit sowie etliche wachsame, aber dezente Assistenzsysteme.

Die Lenkung ist zwar ein wenig synthetisch, aber ansonsten schreckt maximal noch der Verbrauch, wenn der Akku des Plug-ins leer ist. Dann geht´s auf zehn Liter hinauf und somit weit weg vom WLTP-Wert, der bei 0,9 Litern liegt. Während des VOLKSBLATT-Testzeitraums gönnte sich der mittlerweile optisch etwas abgerundete britische Evergreen 5,9 Liter.

Der Innenraum könnte auch als Wohnzimmer durchgehen. Bildschirme, wohin man blickt: hinter dem wuchtigen Lederlenkrad, mittig platziert im Dashboard, hinter den beiden elektrisch einstellbaren, weichen Komfortledersitzen, die natürlich beheizbar sind und auch eine Massagefunktion bieten.

Selbst der Rückspiegel ist bei Bedarf ein Bildschirm. Das ist ein feines Gimmick, bei Dunkelheit jedoch nicht so praktisch wie der gewöhnliche Spiegel. Ansonsten ist der großzügig dimensionierte Innenraum mit seinen zahlreichen Ablagemöglichkeiten nahe der Perfektion in Sachen Materialien, Verarbeitung und Haptik. Dass dann die Bedienung des Infotainmentsystems via Sprache, Tasten oder Touchbefehl prompt und zielsicher erfolgt, passt dann auch nur zu gut ins Bild.

Der Range Rover Sport ist zudem einer von wenigen Plug-ins am Markt, bei denen der 835 bis 1860 Liter fassende Kofferraum nicht durch den Akku kleiner wird. Unter den Kofferraumboden passt ein Reserverad, und zwar sogar ein vollwertiges Rad – das kann fast kein anderer Plug-in. Der Range Rover Sport kann auch bis zu 3000 Kilogramm an den Haken nehmen, das ist teils deutlich mehr als die allermeisten Mitbewerber-PHEVs schaffen.

Fazit

Vielseitig einsetzbarer Luxus-Offroader mit jeder Menge Liebe zum Detail, grandiosen Fahreigenschaften und einer mehr als vernünftigen elektrischen Reichweite.