Lernfähigkeit bewiesen

Liebes VW-Team!

Was seid Ihr nicht gescholten worden in Bezug auf die E-Mobilität. Verschlafen hättet Ihr die! Ihr keine Zukunft attestiert. Zu zögerlich agiert! Und dann, im Jahr 2019 habt Ihr uns doch Euer erstes Elektroauto vorgestellt. Den ID.3. Und was seid Ihr dann dafür gescholten worden! Nicht hübsch genug! Zu teuer! Schlechte Verarbeitung. Mindere Materialqualität. Und das neu gestaltete – deutlich reduzierte – Cockpit sei auch misslungen. Nun gut, manche Kritik – etwa puncto Materialqualität und Verarbeitung war berechtigt – aber auch sonst war Euch die Zeit damals nicht hold. Corona lässt grüßen und so wurde der kompakte ID.3 nicht der bahnbrechende Erfolg und der elektrische Golf-Nachfolger, als der er gehandelt wurde.

Aber jetzt gibt es ja das Facelift des 4,36 Meter langen Fünfsitzers und man kann nur anerkennend sagen: Ihr habt Euch die Kritik zu Herzen genommen und beim Außendesign, Innenraum und Software sind die Verbesserungen spürbar; und zwar in jeder Hinsicht.

Gut: Innen dominiert noch immer Hartplastik, aber die Verarbeitung ist nun spürbar besser und die Software des Infotainmentsystems bei weitem nicht mehr so träge. Knöpfe sind indessen nicht ins Cockpit zurückgekehrt und die Touchslider für Temperaturregulierung und Lautstärke müssen ID.3-Fahrer wohl oder übel akzeptieren.

Nichtsdestoweniger ist der optisch glattgebügeltere ID.3, der mit 58-kWh-Akku stolze 40.990 Euro kostet, auch fahrtechnisch nun deutlich ausgereift, wobei der 204-PS-Heckmotor und die gut 350 Kilometer Realreichweite auch positiv erwähnt werden sollten. Wenn´s jetzt mit den Lieferketten klappt, sollte dem Verkaufserfolg im zweiten Anlauf nichts mehr im Wege stehen.

Freundliche Grüße, Oliver Koch