Lexus ES 300h – Es ist was es ist

Wer sich etwas gönnen will, muss tief in die Tasche greifen – speziell, wenn es sich um noble Limousinen handelt. Das ist landläufige Tenor. Und in der Tat sind die Preise für A5 aufwärts, E- und S-Klasse oder 5er- und 7er-Reihe geschmalzen.

Da spielt das Aggregat beziehungsweise das Antriebskonzept kaum eine Rolle; dafür passen auch die Qualität und Fahreigenschaften. Nicht umsonst gelten die deutschen Premiumhersteller als Maßstab in der Branche und nicht umsonst versuchen sich seit Jahrzehnten etliche Konkurrenten daran, diese Phalanx zu durchbrechen.

Typenschein Lexus ES 300h Business Line Preis: ab € 59.300,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 60.530,- inklusive Metalliclackierung € 1230,-; einen Lexus ES (Eco) gibt es ab € 58.300,- NoVA/Steuer: 3 %/ € 751,68 jährlich Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Benzinmotor: R4, 16V, Partikelfilter, 2487 cm³, 131 kW/178 PS bei 5700 U/min, max. Drehmoment 221 Nm bei 3600-5200 U/min Elektromotor: Drehstromsynchronmotor, 88 kW/120 PS Spitzenleistung, max. Drehmoment 202 Nm Systemleistung: 160 kW/218 PS Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,9 s Leistungsgewicht: 7,77 kg/PS WLTP-Verbrauch: 5,5 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,7 Liter CO2-Ausstoß: 124 g/km Euro 6AP Eckdaten: L/B/H: 4975/1865/1445 mm Radstand: 2870 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1694/2150 kg Kofferraum: 454 Liter Tank: 50 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 235/45 ZR18 94Y auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Hierzulande mit bescheidenem Erfolg, aber beispielsweise in den USA mit mehr als respektablen Verkaufszahlen, wie das Beispiel Lexus zeigt.

Lexus, das ist der Toyota-Nobelableger mit klassischen Hybridtugenden und einem überschaubarem Produktportfolio. Ein Evergreen ist dabei der ES, denn die Limousine haben die Japaner bereits seit 1989 im Programm. Mittlerweile kurvt der 4,975 Meter lange Fünfsitzer in siebenter Generation über die Straßen weltweit.

Hierzulande kann man den ES durchaus als Exoten bezeichnen, denn allzu viele sieht man nicht. Der stromlinienförmige, flache Viertürer zeigt sich optisch mit seiner elendslangen Motorhaube und seinem spitz zulaufenden Diabolo-Kühlergrill eher amerikanisch als europäisch.

Der 1,7-Tonner steht selbstbewusst und sportlich auf den 18e-Alus und mündet in ein kurzes Heck samt pfeilförmigen LED-Heckleuchten. In Summe präsentiert sich der ES extravagant und individualistisch.

Diese Eigenschaften übernimmt der Wagen auch im hochwertig verarbeiteten Innenraum – das zeigt sich beispielsweise anhand des prominent platzierten Fahrmodusschalters hinter dem Lenkrad neben den Cockpitanzeigen.

Das Bedienkonzept auf dem aufgesetzten, leicht fahrerorientierten Widesceen ist auf dem zweiten Blick logisch und einleuchtend. Gnädigerweise spendierten die Lexus-Designer dem top ausgestatteten ES auch jede Menge Knöpfe und Schalter zur Bedienung, auch wenn deren Anordnung teils willkürlich erscheint.

Jedenfalls arbeitet das Infotainmentsystem schnell und akkurat, die Smartphonekopplung funktioniert hervorragend und die digitalen Anzeigen hinter dem mit etlichen Knöpfen versehenen Lederlenkrad lassen kaum Wünsche offen.

Das Platzangebot ist zudem grandios und das elektrisch einstellbare, beheizbare Ledergestühl schmiegt sich perfekt an die Passagiere in der ersten Reihe an. Das hochwertige Gepäckabteil birgt einen tiefen Laderaum mit akzeptablen 454 Litern Volumen – okay, aber nicht Weltklasse.

Der ES ist jedenfalls ein wunderbares Langstreckenauto, denn mit 5,7 Litern Verbrauch und 50-Liter-Tank sowie den zahlreichen Sicherheitsassistenten lassen sich 700-Kilometer-Touren am Stück ohne Probleme absolvieren. Das hybride Antriebskonzept mit 218 PS Gesamtleistung sorgt für einen passablen Antritt bei minimaler Lärmbelästigung. Der laufruhige, saugende Vierzylinder und der Drehstromsynchronmotor ergänzen einander ideal – Hybrid in Perfektion also.

Der ES erweist sich zudem als Sänfte auf vier Rädern mit zur Not top Bremsen und sehr guter Traktion. Als Sportler ist er zwar eher ungeeignet, dafür auf der anderen Seite der perfekte Begleiter für den Opernbesuch. Die Ausstattung der sogenannten Business Line weist zudem so gut wie alles auf, was das Herz an automobilen Annehmlichkeiten begehrt: von den Assistenzsystemen über das Glasschiebedach bis zu USB-Ports, Keyless go, Lenkradheizung und Head-up-Display.

Fazit

Schöne, sanfte, sparsame, souveräne und top ausgestatte Nobellimousine zu einem kompetitiven Preis. Individualisten werden mit dem ES glücklich werden.