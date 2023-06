Mazda MX-5 Kazari – Meister Kazari in Bestform

Den Mazda MX-5 kann mittlerweile getrost zu den Legenden zählen. Denn den Wagen haben die Japaner seit mittlerweile 1989 im Programm der Zweisitzer war von Beginn an ein Aushängeschild der Marke.

Warum? Nun: zwei Sitze, ein Stoffdach, Heckantrieb und somit jede Menge Fahrspaß, das hat 1989 schon begeistert und das begeistert auch 2023. Für das aktuelle Modelljahr hat Mazda bei den Ausstattungslinien nachgeschärft.

Typenschein Mazda MX-5 Kazari Preis: ab € 37.490,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 38.090,- inklusive Metalliclackierung Platinum Quartz € 600,-; einen Mazda MX-5 (Prime-Line) gibt es ab € 31.590,- NoVA/Steuer: 8 %/ € 613,44 jährlich Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 20.000 km oder jährlich Technische Daten: Motor: R4, 16V, Partikelfilter, 1496 cm³, 97 kW/132 PS bei 7000 U/min, max. Drehmoment 152 Nm bei 4500 U/min Getriebe: Sechsgangschaltung Antrieb: Heckantrieb Höchstgeschwindigkeit: 204 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,3 s Leistungsgewicht: 7,82 kg/PS WLTP-Verbrauch: 6,3 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,3 Liter CO2-Ausstoß: 142 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 3915/1735/1225 mm Radstand: 2310 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1032/1230 kg Kofferraum: 130 Liter Tank: 45 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 195/50 R16 84V auf 16“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/RCTA/TPMS Airbags: 4

So fährt das nicht einmal vier Meter lange Cabrio in der Kazari-Variante mit Nappaleder-Ausstattung in Terracotta sowie braunem Stoffverdeck vor. Zusammen mit der aufpreispflichtigen Metalliclackierung in Platinum Quartz ist dies eine aufsehenerregende, edle optische Kombi.

Um in den Zweisitzer einzusteigen, muss man jedoch sportlich sein, denn es geht tief hinunter fast schon auf Asphaltniveau. Bei den Sitzmatten stechen japanische Schriftzeichen ins Auge; „Jinba Ittai“ bedeutet übersetzt „Pferd und Reiter als eins“. Das soll die intuitive Verbindung zwischen dem Fahrer und einem Mazda symbolisieren. Der Begriff wurde erstmals beim MX-5 Miata geprägt und soll für alle Modelle gelten.

„Wenn Sie diese Einheit zwischen sich und Ihrem Auto spüren, wenn es genau so reagiert, wie Sie es sich wünschen, dann werden Sie eine bequeme, sichere und angenehme Fahrt erleben“, formuliert es die japanische Autoschmiede.

Und fürwahr: Der Fahrspaß offenbart sich bereits beim Start des Boliden. Der Skyactiv-Vierzylinder brummt kernig vielversprechend und setzt seine Ambitionen auch prompt um. Der Antritt des Leichtgewichts – 1032 Kilogramm – ist zügig, da darf sich der Fahrer bei der knackigen Sechsgangschaltung ebenso schnell ins Zeug legen.

Das macht wegen der exakten und kurzen Wege jede Menge Spaß. Fahrvergnügen pur bietet der Hecktriebler naturgemäß in den Kurven. Dabei zeigt sich der MX-5 niemals beängstigend-nervös, sondern immer freudig-tänzelnd mit der richtigen Mischung aus Adrenalinkick und Sicherheit im Gepäck. Apropos Gepäck: 130 Liter fasst der händisch zu öffnende, tiefe Kofferraum.

Das reicht fürs Wochenende und ein paar Einkäufe, für mehr natürlich nicht. Doch zurück zum Fahrvergnügen, denn nicht nur der Antritt ist vielversprechend, auch die Bremsen wissen zu gefallen und die Assistenzsysteme versehen noch dazu unaufgeregt ihren Dienst. Der freisaugende 1,5-Liter-Vierzylinder kann es auf der Autobahn bei Zwischensprints nicht mit aufgeladenen, etwa gleich starken Boliden aufnehmen, die von testosterongeschwängerten Personen gefahren werden.

Der MX-5 ist trotz Spitzentempo 204 kein Raserauto, dafür sind ab Tempo 120 die Wind- und Abrollgeräusche sowieso zu laut. Nein, der Wagen gehört auf kurvige Landstraßen, über die er zügig, schwungvoll, tänzelnd gleitet und bei Bedarf übermütigen Dränglern rasch sein hübsches Heck aus der Ferne zeigt. Meister Kazari lässt grüßen. Und nebenbei hält sich das Cabrio – dessen Verdeck sich einhändig binnen Sekunden öffnen und schließen lässt – akkurat an die 6,3-Liter-WLTP-Angabe.

Schwachpunkte? Die Sicht nach hinten sowie die niedrige Sitzposition im lediglich 1,225 Meter hohen Japaner. Andererseits: Das ist beim MX-5 nie anders gewesen und erwartbar und zur umfangreichen Serienausstattung im gut 38.000 Euro teuren Boliden gehört natürlich eine Rückfahrkamera dazu.

Fazit

Der Mazda MX-5 schafft es, wie kaum ein anderes Gefährt, Fahrfreude zu vermitteln und ist im rar gesäten Feld der zweisitzigen Cabrios zu Recht eine Ikone. In der Sonderedition Kazari zeigt sich der Wagen erneut in Bestform.