Mehrheit benötigt ihr Auto

Eine aktuelle AutoScout24.at-Trendumfrage von Integral unter 501 Österreichern zeigt, dass diese das Auto brauchen.

Konkret ist mehr als jeder Zweite (58 Prozent) im Alltag stark auf das Auto angewiesen, um etwa zur Arbeit oder zur Ausbildung zu kommen.

Während in Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und Salzburg sieben von zehn Personen auf das Auto im Alltag angewiesen sind, ist es unter den Wienern gerade einmal etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent).

In der Steiermark und in Kärnten sind es sechs von zehn, in Tirol und Vorarlberg mit 56 Prozent etwas weniger als im österreichischen Durchschnitt. Die Studie belegt überdies, dass Männer (61 Prozent) stärker auf das Auto angewiesen sind als Frauen (55 Prozent). Ebenso gibt es einen Unterschied in den Altersgruppen.

Während 18- bis 29-Jährige den fahrbaren Untersatz unterdurchschnittlich häufig brauchen (47 Prozent sind darauf angewiesen), sind es in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen zwei Drittel, die das von sich sagen. Ab 50 nimmt die Abhängigkeit etwas ab; dann beträgt der Wert 57 Prozent.