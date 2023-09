Mercedes A 220 – Dieses A ist einfach klasse

Was musste anno 1997 der Stuttgarter Autohersteller für Häme über sich ergehen lassen. Der Elchtest brachte die A-Klasse und deren Verantwortliche gehörig ins Schwitzen, aber nichtsdestoweniger hielten die Stuttgarter an ihrem Baby-Benz fest, der sich letztendlich doch innerhalb des Benz-Portfolios etablieren konnte. Nun wurde die A-Klasse, die es mittlerweile in vierter Generation gibt, dezent überarbeitet und man kann sagen: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Optisch gibt der Fünftürer nämlich nun mächtig was her. Die neu gestaltete, nach vorne abfallende Motorhaube mit den zwei Powerdomes sowie der überarbeitete Kühlergrill und die flachen LED-Scheinwerfer dominieren die Frontansicht. Den sportlichen Charakter unterstreichen außenbündige 18er-Pneus. Der neue Heck-Diffusor und die serienmäßigen LED-Heckleuchten sorgen für einen emotionalen und faszinierenden Auftritt.

Typenschein Mercedes A 220 4MATIC Preis: ab € 41.570,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 55.320,92 unter anderem inklusive Toter-Winkel-Assistent € 589,50, elektrisch einstellbarer Vordersitz € 451,95 und AMG Line Advanced Plus € 8187,50; einen Mercedes A-Klasse gibt es ab € 34.990,- NoVA/Steuer: 11 %/ € 1131,84 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 2 Jahre Lackgarantie, Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen bis maximal 30 Jahre Service: alle 25.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1991 cm³, 140 kW/190 PS bei 5500 U/min, max. Drehmoment 300 Nm Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,1 s Leistungsgewicht: 8,03 kg/PS WLTP-Verbrauch: 7 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,1 Liter CO2-Ausstoß: 159 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4428/1796/1445 mm Radstand: 2729 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1525/2055 kg Kofferraum: 350-1190 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1800/750 kg Tank: 51 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 225/45 R18 91H auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/ BSD/RSR/LKA/RCTA/TPMS Airbags: 6

Im Innenraum spiegelt sich mittlerweile auch eine Exklusivität wider, die man zuvor in der S-Klasse, E-Klasse und C-Klasse gesehen hat. Absolutes Highlight sind dabei die zwei 10,25-Zoll-Displays, die mit ihrer Wide-Screen-Optik zu schweben scheinen. Eine Hommage an die Welt der Luftfahrt sind die drei typisch-sportlichen Runddüsen in Turbinen-Optik.

Das überarbeitete, kompakte Lenkrad, standardmäßig aus Nappa-Leder gefertigt, präsentiert sich genauso hightech-affin wie die überarbeitete Mittelkonsole. Da besteht aufgrund der Opulenz im Innenraum fast die Gefahr, sich zu sehr ablenken zu lassen. Glücklicherweise wurde die Sprachbedienung auch weiterentwickelt. Statt normierter Befehle versteht der Computer jetzt ganz normale Sätze; und das funktioniert in 99 Prozent der Fälle hervorragend.

Als Mild-Hybrid ist der A 220 mit einem zusätzlichen 48-Volt-Bordnetz ausgestattet, das die Agilität beim Anfahren durch knapp 14 PS mehr Leistung unterstützt. Der riemengetriebene Startergenerator verbessert dabei den Fahrkomfort spürbar. So sorgt er beispielsweise für einen vibrations- und geräuschärmeren Start als herkömmliche Anlasser.

Zudem ermöglicht er bei gleichmäßiger Fahrt ein Segeln mit ausgeschaltetem Verbrennungsmotor. Bei Brems- und Schubvorgängen rekuperiert der Startergenerator und versorgt somit das 12-Volt-Bordnetz und die 48-Volt-Batterie. Die damit gewonnene Energie kann bei Beschleunigungsvorgängen genutzt werden, um den Verbrennungsmotor zu unterstützen.

Auf den Verbrauch des 190 PS starken Zweiliterbenziners hat dies kaum Auswirkungen. Rund sieben Liter gönnt sich der Vierzylinder und bewegt sich somit fast punktgenau am WLTP-Referenzwert. Das Aggregat verdient darüber hinaus großes Lob, denn der laufruhige und kaum hörbare Benziner agiert im Zusammenspiel mit der Achtgangautomatik in jedem Fahrmodus und fast jeder Situation souverän.

An der Traktion des Fronttrieblers gibt es auch kaum etwas zu bekritteln und das Fahrwerk erweist sich als komfortabel und langstreckentauglich. Mit der zielgenauen und leichtgängigen Lenkung fühlt sich der A 220 sowohl im Kurvengeschlängel einer Innenstadt als auch auf der Landstraße pudelwohl. Die Bremsen sind darüber hinaus gut dosierbar und äußerst kräftig.

Der 4,428 Meter lange Wagen bleibt aber nach wie vor kein Raumwunder. Vorne ist genügend Platz, hinten gerade einmal ausreichend – und der Kofferraum mit doppeltem Boden rangiert mit 350 Litern im Klassenschnitt. Dass es an der Verarbeitung des Wagens nichts auszusetzen gibt, ist vermutlich nichts Neues; bei gut 41.500 Euro Basispreis jedoch auch Voraussetzung.

Fazit

Hochwertiger Kompakter, der viel Fahrfreude bei akzeptablem Verbrauch bietet. Das hat natürlich seinen Preis, denn mit den teuren Extras schnalzt dieser auf gut 55.000 Euro in die Höhe.