Mercedes-Benz EQS – Chefetagen-Elektro-SUV

Wer auf jede Menge Annehmlichkeiten sowie Luxus Wert legt, auf SUV und Elektroantrieb steht, ein Freund der Marke Mercedes ist und auf der Suche nach einem neuen Auto ist, dem sei der Mercedes-Benz EQS SUV ans Herz gelegt. Eine Menge Kleingeld sollte man natürlich mitnehmen, denn bei 127.000 Euro fängt es an – und so richtig fein wird’s erst jenseits der 160.000 Euro.

Jahrelang hat Tesla das Segment der Premium-Elektroautos beherrscht. Klar, das Unternehmen war auch das erste, das diese prinzipiell nicht billige Technologie auf dem Markt eingeführt haben. Und nachdem im Premiumbereich die Margen höher sind, war dieser Schritt auch naheliegend.

Gepaart mit einem tollen Marketing rund um den schillernden Firmenboss Elon Musk fuhr Tesla Erfolg um Erfolg ein, obwohl die Qualität teilweise ganz weit weg von premium war. Und die deutschen Nobelhersteller? Was taten die? Nun, sie sprangen spät aber doch auf den Zug auf. Und. BÄMMM!

Typenschein Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV Preis: ab € 127.030,80 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 168.898,80 unter anderem inklusive AMG Line Premium € 22.104, MBUX-Hyperscreen 9012,-, Anhängevorrichtung € 1050,-, beheizbare Frontscheibe € 726,-, Energizing Paket € 714,- und Park-Paket mit Remote-Parkfunktionen € 750,-; einen Mercedes-Benz EQS SUV (450+) gibt es ab € 13.144,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 4 Jahre bis max. 160.000 km, 2 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung von innen nach außen, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku Service: alle 40.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: permanenterregte Synchronmotor, 265 kW/360 PS Spitzenleistung, max. Drehmoment 800 Nm Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 6,0 s Leistungsgewicht: 7,98 kg/PS WLTP-Verbrauch: 20,6 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 20,7 kWh Eckdaten: L/B/H: 5125/1959/1718 mm Radstand: 3210 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2872/3375 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 1800/750 kg Kofferraum: 645-2100 Liter Akku: 108,4 kWh (netto) Reifen: 4 x 275/45 R21 110H auf 21“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/HDA/TPMS Airbags: 7

Sie legten wahre Lichtgestalten der E-Mobilität (wenn auch vereinzelt gepaart mit Kinderkrankheiten) vor. Audi, BMW, Porsche und natürlich auch Mercedes. Die Stuttgarter hievten an ihre Speerspitze den EQS und – wie es dem Trend der Zeit entspricht – legten sie als jüngeren Bruder den nicht minder beeindruckenden EQS SUV nach.

Beeindruckend ist der EQS SUV in vielerlei Hinsicht. Der wuchtige, aber durchaus charmant gezeichnete Fünftürer streckt sich auf seinen 21er-Alus 5,12 Meter in die Länge und 1,96 Meter in die Breite. Im Vergleich zu Kompaktautos nimmt er doppelt so viel Raum ein, bleibt aber dank Allradlenkung überraschend wendig.

Beeindruckend sind zudem der 108 Kilowattstunden große, 700 Kilo schwer Akku, der bei sparsamer Fahrweise 500 Kilometer Reichweite und mehr garantiert, sowie das Kofferraumvolumen mit 645 Litern.

Beeindruckend sind die digitalen, riesigen Bildschirme für Fahrer und Beifahrer, die allesamt ein gestochen scharfes Bild liefern. Und beeindruckend ist auch der Preis, der sich inklusive Extras auf 168.898 beläuft. Allein das optionale AMG Line Premium-Paket um gut 22.000 Euro kostet mehr als so mancher preisgünstige Kleinwagen. So gesehen darf dieses Chefetagen-Elektro-SUV eigentlich auch gar nicht enttäuschen.

Und Hand aufs Herz: Die Fehler muss man mit der Lupe suchen. Verarbeitung und Materialmix sind perfekt. Der Innenraum ist riesig und vermittelt eine Lounge-Atmosphäre und auch bei der Ausstattung des Fünfsitzers gibt es nichts auszusetzen.

Das startet bei den Annehmlichkeiten wie Vierzonen-Klimaautomatik, Sitz- und Lenkradheizung, geht über elektrisch einstellbare Sitze mit Massageoption und hört bei der umfassenden Assistenzsystemarmada auf. Der knapp 2,9 Tonnen schwere Stromer rekuperiert zudem auf Wunsch intelligent, also vorausschauend.

Darüber hinaus antwortet die sanfte Frauenstimme des Infotainmentsystems rasch und zielsicher; die Sprachsteuerung ist also nahezu perfekt. Und zu guter Letzt erweist sich die gesamte Menüführung des Infotainmentsystems als kinderleicht und klar strukturiert.

Die Luftfederung bügelt alle Straßenunebenheiten lässig aus, die Lenkung ist leichtgängig und präzise, der Schub linear dosierbar – lediglich die Wankbewegungen des 1,72 Meter hohen Wagens irritieren ein wenig und die Sicht nach hinten ist mäßig; aber dafür gibt´s jede Menge Kameras an Bord. 20,7 Kilowattstunden Verbrauch je hundert Kilometer gehen prinzipiell in Ordnung und in der Praxis genehmigt sich der EQS SUV an der Ladesäule 140 Kilowatt und mehr. Wie gesagt: Fehler muss man mit der Lupe suchen.

Fazit

Erwartbar sündteuer, erwartbar schön und erwartbar gut. Wer sich für den Mercedes EQS SUV entscheidet, wird definitiv nicht enttäuscht.