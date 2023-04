Mercedes-Benz T-Klasse – Eine neue „Sternen-Klasse“

Eine neue Sternen-Klasse ist geboren: Hausintern wird er „Small Van“ genannt, frei übersetzt würde man wohl sagen „klein, aber fein“! Was nach Bescheidenheit klingt, ist aber eher als Understatement zu verstehen, denn die neue T-Klasse von Mercedes-Benz offenbart sich als top ausgestatteter Kleinbus im gehobenen Fahrzeugsegment.

Außen kompakt, innen wow – so lässt sich die T-Klasse kurz charakterisieren. Gut in der Hand liegt vor allem das Multifunktions-Lederlenkrad mit Touch-Slider-Knöpfen – Merce-des-Benz nennt diese Touch-Control-Buttons –, an die man sich nach anfänglichen Bedien-Hoppalas aber sehr rasch gewöhnt.

Auffallend bequem sind weiters die beheizbaren, schwarzen Sitzpolster in einer Mikrofaser-Ledernachbildung mit weißen Ziernähten. Dazu kommen dann noch das praktische, schlüssellose Zugangs- und Startsystem namens „Keyless-Go“, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und LED-Schweinwerfer mit Fernlicht-Assistent.

Typenschein Mercedes-Benz T-Klasse Progressive 180 d Preis: ab € 33.657,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 39.676,-; eine T-Klasse gibt es ab € 30.571,- NoVA/Steuer: 8 % / € 552,96 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung inklusive Lackgarantie Technische Daten: Motor: 4-Zylinder-Turbodiesel, 1461 cm³, 85 kW/116 PS bei 3750 U/min, max. Dreh-moment 270 Nm bei 1750 U/min Getriebe: 7-Gang-Automatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 177 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 13,2 s WLTP-Verbrauch: 5,9 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,6 Liter CO2-Ausstoß: 146 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4498/2159/1857 mm Radstand: 2716 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1728/2199 kg Kofferraum: 517–3000 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1500/750 kg Tank: 54 Liter (Diesel) Reifen: 4 x 205/55 R17 auf 17“-Felgen Sicherheit: Regelsysteme: ABS/ESP/EBV/GSI/MBUX/ACC Airbags: 7

Ein aktiver Parkassistent ergänzt die „Parktronic“ vorne und hinten – auffallend dabei ist, dass der piepsende Warnton in Kopfhöhe aus der B-Säule kommt – und der Abstandsassistent arbeitet natürlich fehlerfrei in Verbindung mit dem adaptiven Tempomat. Der ebenfalls serienmäßige Spurhalteassistent lässt sich mittels Schnellzugriff relativ einfach abschalten.

Das Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Integration samt in-duktiver Ladestation ist ebenso informativ wie das Kombiinstrument mit 5,5 Zoll großem Farbdisplay.

„Hey Mercedes“ lautet übrigens das Zauberwort für den Sprachassistenten und der Hersteller verspricht, dass man selbst das Navi mit Umgangssprache dirigieren kann. Dazu kommt MBUX – so nennt Mercedes-Benz das dank künstlicher Intelligenz lernfähige Navigationssystem.

Obwohl der Turbo-Dieselmotor mit 116 PS für den 1,7-Tonner nicht nach viel klingt, ist man dank ausreichendem Drehmoment von 270 Nm in Verbindung mit der Sieben-Gang-Automatik zügig unterwegs. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas mehr als sechs Liter auf 100 Kilometer ein und erlaubt vollgetankt eine Reichweite von gut 700 Kilometern.

Sogar ein Siebensitzer ist im T-Klasse-Programm vorgesehen und auch in der fünfsitzigen Variante lassen sich vier Kindersitze montieren. Seitliche Schiebetüren sind zusätzlich kinderfreundlich, weil man beim Öffnen die Gefahr von Dellen am eigenen und an fremden Autos verhindert.

Der Stauraum ist sehr vielseitig und bietet sogar zahlreiche Ablagefächer über Kopf an. Die niedrige Ladekante ermöglicht darüber hinaus ein problemloses Be- und Entladen.

Fazit

Die T-Klasse von Mercedes-Benz ist eine sinnvolle Ergänzung der Sternen-Vielfalt. In Sachen Ausstattung und Verarbeitung bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Auch das Preis-/Leistungsverhältnis passt.