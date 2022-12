Mercedes C T-Modell All-Terrain – Hoch ambitionierter Kombi

Wer im Auto viel Platz benötigt, auf Premium wert legt, ab und zu auch abseits befestigter Wege unterwegs ist und kein SUV will, sollte über einen höhergelegten Kombi nachdenken. Bei Mercedes hört diese Variante auf den Namen C 200 4Matic T-Modell All-Terrain.

Der SUV-Boom wurde an dieser Stelle schon oft beschrieben und ja, es gibt einiges, was für ein höhergelegtes Fahrzeug spricht. Allerdings ist es selten das Gepäckraumvolumen, denn in dieser Kategorie gibt es Fahrzeugklassen, die das entschieden besser können.

Wohlgemerkt: bei gleicher Außenlänge. Einerseits die Hochdachkombis und andererseits die „stinknormalen“ Kombis, die früher in großer Zahl durch dieses Land fuhren. Aber warum nicht das Beste aus beiden Welten kombinieren: Höhere Sitzposition samt Offroadfahreigenschaften und großes Kofferraumvolumen?

Typenschein Mercedes C 200 4Matic T-Modell All-Terrain Preis: ab € 61.000,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 75.411,58 unter anderem inklusive Anhängevorrichtung € 1137,50, Fahrassistenz-Paket Plus € 2236,-, Premium Plus Paket € 6883,50 und Verkehrszeichen-Assistent € 403,-; einen Mercedes C-Klasse All-Terrain gibt es ab € 61.000,- NoVA/Steuer: 10 %/ € 1183,68 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 2 Jahre Lackgarantie, Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen bis maximal 30 Jahre Service: alle 25.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1496 cm³, 150 kW/204 PS bei 5800 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 1800-4000 U/min Getriebe: Neungangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 231 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 s Leistungsgewicht: 8,94 kg/PS WLTP-Verbrauch: 7 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,2 Liter CO2-Ausstoß: 159 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4755/1820/1494 mm Radstand: 2865 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1824/2370 kg Kofferraum: 490-1510 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1800/750 kg Tank: 66 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 225/55 R17 97Y auf 17“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/TPMS/RCTA Airbags: 6 Geländedaten: Bodenfreiheit: 134 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 16°/16,6° Rampenwinkel: 11,7°

Mercedes hat´s gemacht. Zuerst mit der E- und nun auch mit der C-Klasse. Die Bezeichnung „All-Terrain“ macht dann schon von Beginn an klar, dass Forstwege und Schotterpisten für den Benz kein Problem darstellen und dass der 4,75 Meter lange Kombi auch vor dem Theater eine gute Figur macht.

Das darf man allerdings für einen Basispreis von 61.000 Euro erwarten, wiewohl mit den teuren Extras der Gesamtpreis auf gut 75.000 Euro in die Höhe schnellt. Dafür gibt´s – wieder einmal – ein perfekt verarbeitetes Auto, das geschmacklich auf der Höhe der Zeit liegt. Der opulente Innenraum mit den beiden Bildschirmen ist beispielsweise eine einzige Wohlfühlzone.

Und wie es sich für ein Fahrzeug eines Premiumherstellers gehört, funktionieren Menüführung, Sprachsteuerung, Smartphonekopplung und Navigation nahezu perfekt. Beim wuchtigen Lederlenkrad muss man sich allerdings an die Bedienung der Touchfelder erst einmal ein wenig gewöhnen.

Der Sitzkomfort ist vorne wie hinten überwältigend, das Platzangebot lässt keine Wünsche offen, die Zahl und Größe der Ablagen kann sich sehen lassen und der Materialmix zeugt von dezenter Stilsicherheit.

Grundsätzlich baut der All-Terrain immer auf der Avantgarde-Linie auf. Über das MBUX-Bediensystem stehen dem Fahrer Offroad-Inhalte zur Verfügung wie Steigung, Neigung und Lenkwinkel, die Geokoordinaten oder ein Kompass.

Den C 200 4Matic treibt ein aufgeladener Vierzylinderbenzinmotor an, der seine 204 Pferde an alle vier Räder weitergibt. Das gelingt auf ebener Strecke gut und harmonisch; bergauf und vollbeladen quält sich das 1,5-Liter-Aggregat indessen hörbar und dann auch spürbar.

1,8 Tonnen Leergewicht sind halt doch eine Ansage. Nichtsdestoweniger punktet der Benz mit einer feiner Neungangautomatik, einer präzisen und feinfühligen Lenkung, einem gut ausgewogenen Fahrwerk, das den Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort spielend bewältigt und seiner Langstreckenfähigkeit, weil sich mit dem Wagen dank 7,2 Liter Verbrauch und 66 Liter Tankvolumen knapp 800 Kilometer am Stück abspulen lassen.

Das ist auch deshalb möglich, weil die Assistenzsysteme perfekt zuarbeiten. Ein Kurvenräuber ist der C 200 All-Terrain indessen nicht, vielmehr der mondäne Begleiter für die Familie, die auch abseits asphaltierter Straßen unterwegs sind. Das unterstreichen die Stuttgarter natürlich auch mit optischen Details. Schließlich sind Kunststoffbeplankungen typisch für Autos dieser Machart.

Am vorderen Kotflügel und an der hinteren Seitenwand fährt der All-Terrain mit aufgesetzten Radlauf-Verkleidungen vor. Der Frontstoßfänger besteht teilweise aus genarbtem Kunststoff. Darunter gibt es einen optischen Unterfahrschutz und am Heck leuchtet auch der chromfarbene optische Unterfahrschutz hervor. Die Offroad-Optik ist also erkennbar, bleibt jedoch dezent – und sie steht dem Wagen gut.

Fazit

Mondäner, technisch ausgereifter Familienfreund im rustikalen Gewand.