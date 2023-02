MG4 Electric Luxury – E-Fahrspaß zum Kampfpreis

Mit dem MG4 Electric schickt die chinesische Gruppe SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation), die vor rund 15 Jahren die Rechte der britischen Traditionsmarke übernommen hat und größter chinesischer Autohersteller ist, nunmehr das nächste Modell unter dem Label MG ins europäische Rennen und kann dabei durchaus mit etlichen Vorzügen punkten. So etwa bei der Preisgestaltung.

„Atmen sie frische Luft und genießen sie ihr Leben.“ Mit Sprüchen wie diesen, teilweise leicht esoterisch angehaucht, begrüßt der MG4 seinen Fahrer. Der sich schnell daran gewöhnt, dass das Schrägheckmodell viele Blicke auf sich zieht.

Nicht nur wegen der auffälligen Lackierung — in unserem Fall perfekt zum VOLKSBLATT-Orange passend und bei winterlichen Verhältnissen besonders ins Auge sticht —, sondern auch wegen seiner Optik, seinem sportlichen Design samt zweigeteiltem Dachspoiler.

Typenschein MG4 Electric Luxury Preis: ab € 39.990,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 40.640,-; (inkl. Metallic-Lackierung), einen MG4 Electric gibt es ab € 33.990,- (jeweils vor Abzug der Förderungen von 5400 €) NoVA/Steuer: 0 %/ € 0 jährlich Garantie: 7 Jahre oder bis 150.000 km, 7 Jahre gegen Durchrostung, 7 Jahre bis max. 150.000 km auf den Akku Service: alle 24.000 km oder alle 12 Monate Technische Daten: Motor, elektrische Spitzenleistung: 150 kW/204 PS bei 7000 U/min, max. Drehmoment 250 Nm bei 1000-3500 U/min Getriebe: Automatik Antrieb: Hinterrad antrieb Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h (abgeregelt) Beschleunigung 0-100 km/h: 7,9 s Leistungsgewicht: 8,26 kg/PS WLTP-Verbrauch: 16,6 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 19,9 kWh (nach 1215 km zwischen Linz und Wels) Eckdaten: L/B/H: 4287/2060/1504 mm Radstand: 2705 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1685/2133 kg Anhängelast: 500 kg Kofferraum: 350-1165 Liter Akku: 64 kWh Reifen: 4 x 215/50 R17 auf 17“-Alu Bodenfreiheit: maximal 150 mm Sicherheit: Regelsysteme: ABS, ASP, ESP, ACC (Tempo- und Abstandsregelung), AEB (Notbremsassistent), TJA (Stauassistent), SAS (Geschwindigkeitsassistent), LDW und LKA (Spurverlassenswarnung und Spurhalteassistent) Airbags: Front- Seiten-, Kopf und Schulter für Fahrer und Beifahrer

Ganz unabhängig davon bietet der MG4 elektrischen Fahrspaß zum erschwinglichen Preis, wie der Blick auf die Zahlen verdeutlicht. Erhältlich in drei Varianten – Standard, Comfort und Luxury – beginnt der Listenpreis bei 33.990 Euro. Abzüglich der E-Auto-Förderungen von Staat und Händler geht es damit schon bei 28.590 Euro los. Eine echte Kampfansage an die Konkurrenz.

Die Luxury-Version bietet dabei eine Batteriekapazität von 64 kWh und einen 150 kW starken Elektromotor mit einer maximalen Reichweite laut WLTP-Zyklus von 435 km. Knapp 380 sind im VOLKSBLATT-Test durchaus realistisch, ohne sich (bei ziemlich kalten Bedingungen) zu kasteien. Also Sitz- und Lenkradheizung war unter anderem häufig in Betrieb. Per Schnellladung dauerte es im Testbetrieb rund 35 Minuten (oder eine Runde mit meinem Hund), um von 15 auf 85 Prozent Füllstand zu kommen.

In der Standard-Ausführung verfügt der MG4 übrigens über eine 51 kWh-Batterie, einen Elektromotor mit 125 kW sowie eine theoretische Reichweite von 350 km.

Der äußerst geräumige Innenraum ist laut Hersteller „bewusst minimalistisch gestaltet, um die Grundprinzipien Einfachheit, Technologie und Qualität“ zu betonen, wie es heißt. Kleine Abzüge gibt es aber für einen Touchscreen, der meinen (meist kalten) Zeigefinger des Öfteren nicht erkannte.

Der Aufmerksamkeitswarner (zum Glück tonlos) ist zu sensibel eingestellt und leuchtet ständig auf und die Bedienführung ist teilweise etwas gewöhnungsbedürftig. Wie auch der Autopilot, der relativ stark eingreift und ein wenig ruckelig agiert. Trotzdem macht es unterm Strich wirklich Spaß, mit dem MG4 durch die Gegend zu cruisen, zumal Fahrverhalten und Straßenlage gut sind, die Lenkung direkt arbeitet und die Verarbeitung sowie Materialqualität passen.

Fazit

„Umarmen sie alles, erleben Sie Neues“, rät der MG4 ein andermal beim Einsteigen. Auf diesen Neuen am Markt lässt man sich definitiv gerne ein, denn er bietet elektrischen Fahrspaß zum attraktiven Preis.