Mit dem Elektroauto in den Urlaub

Immer mehr Menschen denken über die Anschaffung eines Elektroautos nach. Die meisten laden zu Hause oder am Arbeitsplatz, wo es auch am sinnvollsten ist. Doch bei der Fahrt in den Urlaub kann es sein, dass größere Distanzen gefahren werden und Ladestopps im Ausland erforderlich sind. Dabei sollten folgende Punkte beachtet werden:

Ladeangebot prüfen

Erkundigen Sie sich vor der Abfahrt, wo Ladestopps eingelegt werden müssen und wie gut die Ladeinfrastruktur an Ihrem Urlaubsort ausgebaut ist. Nicht überall gibt es schon so viele Lademöglichkeiten wie in Österreich.

Meistens ist es günstiger, wenn man im Vorfeld Angebote vergleicht und sich die entsprechende App oder Ladekarte eines Anbieters besorgt. Über viele Apps kann auch während der Fahrt geprüft werden, ob der gewünschte Ladepunkt verfügbar oder belegt ist.

Ein gutes Angebot mit transparenten Tarifen ohne Grundgebühr und einem der größten Ladenetze in Europa bietet die EnBW. Weitere Anbieter mit einem europaweiten Ladenetz (aber mit sehr unterschiedlichen Tarifen) sind zum Beispiel auch Shell Recharge und PlugSurfing. Nähere Details zu Ladeanbietern in den einzelnen Urlaubsländern sind auf der ÖAMTC Website zu finden: oeamtc.at

Notladekabel mitführen

Damit man nicht ausschließlich auf das öffentliche Ladenetz angewiesen ist und auch in der eigenen Unterkunft laden kann, empfiehlt es sich, neben einem herkömmlichen Ladekabel zusätzliches Ladeequipment mitzuführen. Das kann ein Notladekabel für die normale Steckdose sein, das aber nur in Ausnahmefällen und nicht regelmäßig verwendet werden sollte (Überhitzungsgefahr). Außerdem ist der Steckdosentyp im Ausland oft nicht passend.

Sicherer und deshalb empfehlenswert sind sogenannte intelligente Ladekabel, die herstellerseitig mit verschiedenen Adaptern ausgestattet werden können, beispielsweise für ausländische Haushaltssteckdosen oder für Starkstrom. Ein intelligentes Ladekabel mit Adaptern (NRGkick) ist auch beim ÖAMTC erhältlich. Werden diese Punkte vor Reiseantritt berücksichtigt, ist man für einen entspannten Urlaub mit dem Elektroauto gut vorbereitet.

Der Autor: Georg Kasper ist Experte für Digitale Mobilität beim ÖAMTC Oberösterreich.