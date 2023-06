Mitsubishi ASX HEV Hybrid – Urbanes Allround-Talent

Beim klassischen Hybrid wie in unserem ASX wird der 1,6l-Benzinmotor von einem Elektromotor kräftig unterstützt. Dadurch ergeben sich ausreichende Fahrwerte und wenn der ASX sensibel im Elektromodus (EV) bewegt wird, sinken auch die Verbrauchswerte entsprechend.

Vor allem in der Stadt macht sich das Zusammenspiel des Hybridsystems positiv und umweltschonend bemerkbar. Zusätzlich stehen noch die drei Fahrmodi Eco, Sport und My-Sense zur Verfügung.

Typenschein Mitsubishi ASX HEV Hybrid Preis: ab € 32.490,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 38.990,-; einen ASX gibt es ab € 25.490,- NoVA/Steuer: 1 %/ € 103,68 jährlich Garantie: 5 Jahre bis max. 100.000 km, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre auf Hochvoltbatterie Technische Daten: Hybrid-Motor: 1,6 Liter Vierzylinder-Benzinmotor, 1598 cm³, 69 kW/94 PS bei 5600 U/min, max. Drehmoment 148 Nm bei 3600 U/min; Elektromotor mit 36 kW/49 PS; Systemleistung 105 kW/143 PS Getriebe: DHT-Hybrid-Automatik Antrieb: Vorderrad Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 9,9 s WLTP-Normverbrauch: 4,8 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,7 Liter CO2-Ausstoß: 108 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4227/1797/1576 mm Radstand: 2639 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1440/1896 kg Kofferraum: 326-1149 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 750/720 kg Tank: 48 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 215/55 R18 auf 18“-Alufelgen Sicherheit: Regelsysteme: ABS/ESP/EBV/AVAS/HSA/ACC/LDW/BSW Airbags: 8

Auch in Sachen Komfort lässt der neue ASX keine Wünsche offen: Die elektrisch einstellbare und hohe Sitzposition ist ebenso angenehm wie die Lederpolsterung. Das beheizbare Multifunktions-Lederlenkrad liegt gut in der Hand und alle möglichen elektrischen Zusatzhilfen wie Kollisionswarner samt Fußgängererkennung oder Toter-Winkel-Assistent in den Außenspiegeln sowie Parksensoren vorne und hinten plus Rückfahrkamera sind praktische Helfer. Selbstverständlich gibt’s auch Voll-LED-Scheinwerfer und einen Fernlichtassistent.

Je nach Ausstattungslinie bekommt man das eine oder andere Extra noch dazu, wie etwa den so genannten „Mi-Pilot“, mit dem Mitsubishi den adaptiven Tempomat sogar für teilautonomes Fahren aufrüstet. Verkehrszeichenerkennung, eine Zweizonen-Klimaanlage, elektrisches Panorama-Schiebedach und ein Bose-Soundsystem mit neun Lautsprechern sind dann auch mit an Bord.

Selbst das Mobiltelefon – mit kabelloser Ladestation in der Mittelkonsole – lässt sich mittels Bluetooth ganz einfach in das 9,3-Zoll-Infotainmentsystem integrieren. Interessantes Detail: Beim ASX wird der Abstand zum Vordermann nicht nur farbig – grün, gelb oder rot –, sondern auch in Sekunden angezeigt. Das Zehn-Zoll-Farb-Display hinter dem Lenkrad lässt sich übrigens personalisieren und zeigt auf Wunsch die Navigation an.

Das Platzangebot ist wie erwartet besonders geräumig, die 60:40 umklappbare Rücksitzbank lässt sich bei Bedarf verschieben. Im Normalbetrieb ist somit Platz genug für fünf Personen samt Gepäck.

Fazit

Der neue Mitsubishi ASX ist ein perfekter Hybrid-Mix aus Elektroantrieb, gewohntem Ottomotor samt vernünftiger Reichweite und niedrigem Verbrauch. Ausstattung, Insgesamt hat Mitsubishi für den ASX gleich drei Hybrid-Varianten im Angebot: Mild, HEV bzw. Plug-in. Sitzkomfort und Ladevolumen wissen ebenso zu überzeugen wie das vernünftige Preis-Leistungsverhältnis. Mit diesem urbanen Allround-Talent lässt sich der Alltag in jeder Hinsicht gut bewältigen.