Mitsubishi Space Star – Ein spaciges Leichtgewicht

Seit mittlerweile zehn Jahren hat Mitsubishi den Space Star als inoffiziellen Nachfolger des Colt im Portfolio und der Kleinwagen erfreut sich in vielen Ländern größter Beliebtheit; so auch in Österreich.

Nun haben die Japaner dem Fünftürer eine Top-Ausstattungslinie verpasst, die auf den Namen Diamond hört. Neben Außenspiegeln mit integrierten LED-Blinkleuchten gehören 15-Zoll-Leichtmetallfelgen, beheizbare Vordersitze sowie eine Klimaautomatik zur Serienausstattung.

Typenschein Mitsubishi Space Star Diamond Preis: ab € 17.790,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 18.270,- inklusive Metalliclackierung And Geld € 480,-; einen Mitsubishi Space Star (Intro) gibt es ab € 12.990,- NoVA/Steuer: 2 %/ € 103,68 jährlich Garantie: 5 Jahre bis max. 100.000 km, die ersten zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 20.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: R3, 12V, Turbolader, Partikelfilter, 1193 cm³, 52 kW/71 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 102 Nm bei 3500 U/min Getriebe: Fünfgangschaltung Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 167 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 14,1 s Leistungsgewicht: 13,24 kg/PS WLTP-Verbrauch: 5,1 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,1 Liter CO2-Ausstoß: 116 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 3845/1665/1505 mm Radstand: 2450 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 903/1340 kg Kofferraum: 235-912 Liter Anhängelast gebr./ungebr. 200/100 kg Tank: 35 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 175/55 R15 77S auf 15“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/LDW Airbags: 6

Zusätzlich zum Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent und Fußgängererkennung erhielt der Space Star auch einen Spurhalte- und Fernlichtassistenten. Zur Diamond-Ausstattungsversion gehört darüber hinaus ein spezielles Sitzdesign, bestehend aus einer sportlich anmutenden Stoff Synthetikleder-Kombination eingefasst mit Ziernähten.

Die Topversion kennzeichnen darüber hinaus chromfarbene Lamellen am Kühlergrill, welche wie sportliche Note des Fahrzeugs betonen. Alles in allem vermittelt der Kleinwagen außen wie innen eine gehörige Portion Dynamik, Eleganz und Selbstbewusstsein.

Unter der kurzen Motorhaube sitzt ein Dreizylinder, der aus 1,2 Litern Hubraum 71 PS sowie maximal 102 Newtonmeter schöpft. Das bringt den frontgetriebenen Kleinwagen gemächlich auf Touren. Zum rollenden Hindernis mutiert der leichte Space Star nicht, aber die Sportlichkeit bezieht sich letztendlich nur auf das Design.

Dafür kann sich der Japaner als Sparmeister bezeichnen. Die 5,1 Liter WLTP-Benzinverbrauch hält er bravourös ein – bei gemächlichen Autobahnfahrten, wenn beispielsweise der Lufthunderter aktiviert ist, sinkt der Verbrauch laut Bordcomputer auf 4,4 Liter.

Allzu schnell will man mit dem Auto nicht unterwegs sein – ab 130 km/h werden die Abroll-, Motor- und Umgebungsgeräusche ungemütlich. Die lang übersetzte Fünfgangschaltung lässt sich exakt führen ist und bei den Bremsen gibt sich der lediglich 903 Kilogramm schwere Mitsubishi keine Blöße.

Der fahrtechnische Schwachpunkt ist allerdings die Lenkung: ungenau, synthetisch, schwammig. Dieses Minus vermögen nicht einmal die überraschend sanfte Fahrwerksabstimmung und die Wendigkeit des Wagens komplett ausgleichen.

In Sachen Assistenzsysteme gibt sich der Space Star knausrig: ABS, ESP und Berganfahrhilfe sind zwar an Bord, aber ansonsten nur noch ein Spurhaltewarner. Verkehrszeichenerkennung, Toter-Winkel-Warner, Querverkehrswarner? Fehlanzeige. Dafür liefert wenigstens die Rückfahrkamera auf dem acht Zoll großen mittigen Bildschirm ein gestochen scharfes Bild.

Der analoge runde Tachometer wird von zwei Instrumenten flankiert. Links der Drehzahlmesser, rechts die Anzeigen unter anderem für Tempomat, Spurhaltewarner oder auch Start-Stopp-Automatik. Anzumerken ist außerdem: Die Materialqualität im Innenraum ist mäßig, die Bedienfelder auf dem Touchscreen winzig und die Verarbeitung solide.

Der 235 Liter fassende Kofferraum ist zudem keine Ausgeburt an Handwerkskunst; an den Details wird sichtbar, wo der Sparstift bei dem Auto angesetzt wurde. Die Platzverhältnisse im 3,85 Meter langen Fünfsitzer sind erwartbar: Vorne okay, hinten beengt und nur kurzstreckentauglich.

Somit zeigt der Kleinwagen in der Kategorie Innenraum ein ambivalentes Bild. Feine Optik, logische Bedienung und gute Sitzposition stehen auf der Habenseite. Die Verarbeitungsqualität mindert hingegen den optisch gefälligen Eindruck drastisch.

Fazit

Ein pfiffiger, resoluter, optisch gefälliger Kleinwagen, der ein akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis, solide Fahreigenschaften und – als aktuell wohl unschlagbares Kaufargument – einen wirklich niedrigen Verbrauch aufweist.