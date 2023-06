Mó macht mobil

Seat gilt im VW-Universum als Einsteigermarke und somit ist es auch kein Wunder, dass der erste urbane Roller vom spanischen Haus kredenzt wird. Der Mó ist der erste vollelektrische E-Scooter des Unternehmens und soll allen von Verkehrsstaus geplagten Städtern ein bequemes und einfaches Fortbewegungsmittel bieten. Im Programm haben die Spanier den Mó seit 2021; heuer erfuhr der 2026 Millimeter lange und 152 Kilo schwere Zweisitzer ein Update.

Typenschein Seat Mó 125 Performance Preis: ab € 8699,- inkl. Steuern und Abgaben; Testmotorradpreis € 8699,- Steuer: € 0,- jährlich Garantie: 2 Jahre, 4 Jahre auf den Akku Service: Erstes Service nach 1500 km oder 3 Monaten, danach alle 5000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: 7,5 kW/10,2 PS Dauerleistung, 11,5 kW/15,6 PS Spitzenleistung, max. Drehmoment 119 Nm Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Kette links Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h Fahrwerk: Stahlrohrrahmen, vorne Telegabel, hinten Monofederbein, Feder weg vorne/hinten 80/100 mm, vorne 260 mm Einscheibenbremse, hinten 240 mm Einscheibenbremse Eckdaten: Sitzhöhe: 780 Millimeter Gesamtlänge: 2026 Millimeter Radstand: 1427 Millimeter Eigengewicht: 152 Kilogramm Gesamtgewicht: 320 Kilogramm Akku: 5,6 kWh Reifen vorne: 120/70 R15 56P Reifen hinten: 140/70 R14 68P

Und der bietet nun: 105 km/h Spitzentempo, sieben Kilowattstunden Verbrauch und der 5,6 Kilowattstunden große, 41 Kilogramm schwere, herausnehmbare Akku gewährt in der Theorie 133 Kilometer Reichweite. In der Praxis sind es nur unbedeutend weniger, die Vollladung an der Haushaltssteckdose dauert um die sieben Stunden.

Und wie fährt sich der Roller? Kurz gesagt: super! Die Abstimmung des Elektroantriebs ist hervorragend, die Kraft liegt sanft und sauber an, eine Ruckelei oder Verzögerungen gibt es nicht – und der Boostmodus für die Extra-PS bringt zusätzlichen Schwung mit. Das neue Federbein bringt zudem deutlich mehr Souveränität mit und vereint notwendige Straffheit mit gutem Komfort. Die Bremsen – speziell die Vorderbremse – sind brachial und auch Sitzkomfort und Ergonomie geben keinen Grund zum Meckern. Allerdings ist der Mó nicht besonders wendig; das ist aber auch schon sein gravierendster Makel.

Fazit: Leistungsstarker E-Roller im schönen Gewand zu einem gerade noch angemessenen Preis.

Text & Fotos: Oliver Koch