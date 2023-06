Nissan X-Trail E-Power Tekna+ – Er hält die Spur – überall

Als Nissan den X-Trail vor gut 20 Jahren in der ersten Generation auf den Markt brachte, da lief der kernige Japaner noch unter der Rubrik Geländewagen. In der aktuell vierten Generation und mehr als sieben Million gebaute Exemplare später, hat er sich längst zum Familienauto gewandelt.

Das SUV, wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen erhältlich, ist laut der japanischen Autoschmiede vor allem für Ausflüge mit der ganzen Familie und um die Gerätschaften moderner Sportarten vom Surfen übers Mountain-Biking bis zum Hiking zu transportieren gedacht.

Typenschein Nissan X-Trail E-Power Tekna+ Preis: ab € 65.505,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 67.575,-; einen Nissan X-Trail (Visia) gibt es ab € 39.250,- NoVA/Steuer: 10 %/ € 864,- jährlich Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle zwei Jahre Technische Daten: Benzinmotor: R3, 12V, Turbolader, Partikelfilter, 1497 cm³, 116 kW/158 PS bei 4800 U/min Elektromotoren: vorne 100 kW/136 PS, max. Drehmoment 195 Nm; hinten 150 kW/204 PS, max. Drehmoment 330 Nm Systemleistung: 157 kW/214 PS Getriebe: Direktantrieb Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7 s Leistungsgewicht: 8,98 kg/PS WLTP-Verbrauch: 6,7 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,7 Liter CO2-Ausstoß: 152 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4680/1840/1725 mm Radstand: 2705 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1922/2535 kg Kofferraum: 485-1298 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1650/750 kg Tank: 55 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 255/45 R20 96S auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Das große Nippon-SUV ist aber optisch nach wie vor eindeutig eher in Wald und Flur als in der verwinkelten Altstadt angesiedelt. Die robust gestaltete Front und der prägnante V-Motion-Kühlergrill tragen wesentlich zum wuchtigen Gesamteindruck bei; dieser gewinnt durch die vielen stromlinienförmigen Elemente zumindest eine dynamische Note.

Die Silhouette wird von riesigen Radkästen, welche Geländetauglichkeit suggerieren, dominiert. Am Heck betonen die geteilten, bis in die Fahrzeugseite reichenden Rückleuchten die Fahrzeugbreite. Diese Rückleuchten erleichtern praktischerweise so auch den Zugang zum 485 Liter fassenden Kofferraum.

Der Nissan X-Trail e-Power fährt übrigens auf seine ganz besondere Art hybrid. Denn die Räder werden stets und ausschließlich von den Elektromotoren angetrieben. Das bringt ein angenehmes, entspanntes Fahrerlebnis im Stile reiner Elektroautos mit sich; beispielsweise steht das Drehmoment sofort zur Verfügung.

Der 214 PS starke Stromer braucht allerdings keine Ladestation, er hat auch keine Ladebuchse, denn der Strom wird unterwegs mit einem Generator in Form eines Turbobenziners erzeugt. Tankt Benzin, fährt aber elektrisch, um es auf den Punkt zu bringen. Und es ist natürlich ein angenehmes Gefühl, zu wissen, dass man trotz eines geringen Akkustands noch locker 500 Kilometer weit kommt.

Der smoothe Antrieb passt dann auch perfekt zum harmonischen Charakter des X-Trail. Hier geht es nicht ums Schnellfahren, sondern gepflegtes Pflügen über Autobahn und Schotterwege. Zum Glück denken Lenkung und Fahrwerk auf die gleiche Weise, sodass der ganze Wagen alles in allem leiser und komfortabler zu bewegen ist als viele andere in seinem Segment.

Nichtsdestoweniger findet sich der knapp zwei Tonnen schwere Allradler auch im Gelände gut zurecht. Das hybride Antriebskonzept ist zwar in Sachen Fortbewegung schwer in Ordnung, wer sich jedoch Fabelverbräuche unter der Fünf-Liter-Marke erwartet, wird enttäuscht sein. In der Realität gönnt sich der 4,68 Meter lange Siebensitzer etwas weniger als acht Liter.

Natürlich ist der elegant und mondän gestaltete Wagen extrem geräumig. Weit öffnende Türen erleichtern das Einsteigen, und wenn man einmal sitzt, freut man sich über eine erhabene Sitzposition und einen sehr guten Rundumblick – auch hinten und auch ohne Verwendung der 360-Grad-Kamera. Sie gehört übrigens zu einem Paket an (teils nervösen) Fahrassistenten, das auf Reisen für Entspannung sorgt.

Die Bedienung des poppig dargestellten Infotainmentsystems ist ein Kinderspiel und die Materialauswahl und Verarbeitung in der höchsten Ausstattungslinie Tekna+ geben keinen Anlass zur Kritik. Viel bequemer lässt es sich in einem Auto kaum Platz nehmen. Der Blick aufs Preisschild verrät: Minimum 65.505 Euro – aber da ist dann wirklich so gut wie alles an Bord, was das automobile Herz begehrt.

Fazit

Vielfältig einsetzbares und rundum gelungenes Lifestyle-SUV mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.