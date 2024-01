Nix mit weniger CO2: Schwerere Autos machen Fortschritt zunichte

Trotz hochgesteckter Ziele und strenger Anforderungen stoßen die meisten Pkw auf Europas Straßen immer noch so viel CO2 aus wie vor zwölf Jahren. Zu diesem Befund kommt der Europäische Rechnungshof. Zur Verdeutlichung: Im Jahr 2021 stammten 23 Prozent aller Treibhausgasemissionen der EU vom Verkehrssektor; mehr als die Hälfte dieser Emissionen wurden durch Personenkraftwagen (Pkw) verursacht.

Eine Conclusio ziehen die Prüfer überdies: Elektroautos können der EU auf dem Weg zu einer emissionsfreien Fahrzeugflotte helfen. Bei den Bemühungen dazu müsste jedoch ein Gang hinaufgeschaltet werden.

Folgendes Bild zeichnen die Rechnungsprüfer im Konkreten: In den vergangenen zehn Jahren seien die Emissionen bei Dieselfahrzeugen konstant geblieben, während sie bei Benzinern geringfügig, nämlich um 4,6 Prozent, zurückgegangen seien. Technische Fortschritte hätten die Motoren zwar effizienter gemacht. Dies werde aber durch größeres Fahrzeuggewicht (um durchschnittlich rund etwa Prozent) und höhere Motorleistung (um durchschnittlich rund 25 Prozent) aufgewogen, rechnet der Rechnungshof vor. Zudem gilt: Konventionell betriebene Pkw machen nach wie vor rund drei Viertel der Neuzulassungen in der EU aus.

Gleiches gelte laut Europäischem Rechnungshof für Hybridfahrzeuge. Sie verursachten im praktischen Fahrbetrieb tendenziell deutlich höhere Emissionen als die im Labor gemessenen. Um die tatsächliche Situation besser widerzuspiegeln, soll die anteilige Nutzung des Elektro- und des Verbrennungsmotors genauer erfasst werden, allerdings erst ab 2025. Bis dahin würden Plug-in-Hybride – zum Vorteil der Autohersteller – weiterhin als emissionsarme Fahrzeuge behandelt. Dies erlaube es den Herstellern, einige Bestimmungen der CO2-Verordnung weiter anzuwenden, was ihnen allein im Jahr 2020 fast 13 Milliarden Euro an Abgaben wegen Emissionsüberschreitung erspart habe.

Laut den EU-Prüfern ist der in den vergangenen Jahren verzeichnete Rückgang der durchschnittlichen CO2-Emissionen ausschließlich den Elektroautos zu verdanken. Hauptgrund ist, dass mittlerweile mehr E-Autos auf den Straßen unterwegs sind. War anno 2018 nur eines von hundert neu zugelassenen Fahrzeugen ein E-Auto, so war es im Jahr 2022 schon fast jedes siebente Auto.

Allerdings: Damit die Menschen in der EU mehr Elektroautos kaufen, müssten noch etliche Hürden überwunden werden. Die erste sei der Zugang zu Rohstoffen für die Herstellung von ausreichend Batterien. Die EU-Prüfer wiesen zudem erneut darauf hin, dass die zur Verfügung stehende Ladeinfrastruktur unzureichend sei: 70 Prozent aller Ladestationen für Autobatterien in der EU konzentrierten sich in nur drei Ländern: den Niederlanden, Frankreich und Deutschland.

Pietro Russo, das für die Prüfung zuständige Mitglied des Rechnungshofs: „Die grüne Revolution der EU kann nur stattfinden, wenn deutlich weniger umweltschädliche Fahrzeuge im Umlauf sind. Hier stehen wir vor einer enormen Herausforderung. In seinen Augen werden die CO2-Emissionen von Fahrzeugen „erst dann wirklich zurückgehen, wenn der Verbrennungsmotor seine dominierende Stellung verliert“. Allerdings gestalte sich die Elektrifizierung der EU-Fahrzeugflotte als sehr komplex.

