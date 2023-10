Opel Astra GS – Deutscher Freudenspender

Österreichs Stellantis-Chef Markus Wildeis sagte es kürzlich gegenüber dem VOLKSBLATT. „Opel ist die deutsche Automarke innerhalb des Konzerns mit einer ganz besonderen Positionierung.“

Damit kommt zum Ausdruck, wie wichtig die Marke mit dem Blitz für Stellantis (unter dem Dach firmieren beispielsweise auch Peugeot, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati und Lancia) ist. Und wenn man an das aktuelle Produktportfolio bei Opel denkt, sticht natürlich der Astra heraus.

Typenschein Opel Astra GS 1.5 DCTI Preis: ab € 36.099,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 39.222,74 unter anderem inklusive Metalliclackierung Kult Gelb € 549,-, Intelli-Drive 1.0 € 572,90 und IntelliLux LED Pixel Licht € 1135,40; einen Opel Astra Fünftürer (Edition) gibt es ab € 24.499,- NoVA/Steuer: 5 %/ € 483,84 jährlich Garantie: 2 Jahre, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1499 cm³, 96 kW/130 PS bei 3750 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 1750 U/min Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 209 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 10,6 s Leistungsgewicht: 10,7 kg/PS WLTP-Verbrauch: 4,9 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 4,9 Liter CO2-Ausstoß: 128 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4374/1860/1441 mm Radstand: 2675 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1391/1940 kg Kofferraum: 422 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1550/710 kg Tank: 52 Liter (Diesel) Reifen: 4 x 225/45 R17 90H auf 17“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/TPMS/RCTA Airbags: 7

Der Nachfolger des bereits legendären Kadett kann mittlerweile auf eine mehr als 30-jährige Geschichte zurückblicken. Selbstredend, dass der Astra im Stammwerk in Rüsselsheim vom Band läuft.

Die Kombivariante wird es schon bald, wie es von CEO Florian Huettl auf der IAA in München angekündigt wurde, als rein elektrische Variante geben. Aber jetzt, in der Gegenwart, gibt es den fünftürigen Astra als Plug-in, als Benziner und als 130 PS starken Diesel. Dieser ist exklusiv an eine Achtgangautomatik gekoppelt und was soll man sagen: Das funktioniert schlicht hervorragend.

Der Antritt des angenehm straff gefederten Fronttrieblers ist zudem behände, die Traktion geht völlig in Ordnung und die Automatik hält jederzeit den richtigen Gang parat. Assistenzsysteme hat der Astra in der Ausstattungslinie GS zuhauf. Diese funktionieren nahezu tadellos. Lediglich: Macht die Autobahn einen Bogen, werden manchmal Fahrzeuge auf der Parallelspur als Hindernisse interpretiert, was kurzzeitig kleine Bremseingriffe provoziert. Abgerundet wird der positive Gesamteindruck vom niedrigen Verbrauch.

Bei defensiver Fahrweise auf der Autobahn geht es beim Verbrauch runter auf knapp über vier Liter. Im Mix – und wenn man die Fahrmodi ausprobieren will – entspricht die Werksangabe von 4,9 Litern auch der Realität.

Damit sind knapp 1100 Kilometer Reichweite mit einer Tankfüllung drinnen. Zur Verdeutlichung: Das entspricht der Strecke von Enns nach Cannes. Die will man auch aufgrund der AGR-Sitze (Aktion Gesunder Rücken) gleich durchfahren, so bequem sind die.

Aufgrund der 2,67 Meter Radstand sind lange Fahrten auch für die Passagiere im Fond keine Tortur. Die Platzverhältnisse im 4,37 Meter langen, dynamisch gezeichneten Wagen gehen durchaus in Ordnung. Großes Lob gibt´s auch für die Innenraumgestaltung, wobei der Materialmix zwar wertig wirkt aber nicht immer wertig ist.

Der Innenraum jedenfalls ist komplett auf den Fahrer ausgerichtet mit zwei jeweils zehn Zoll großen Bildschirmen, Tasten für die Klimaanlage und einem griffigen Lederlenkrad. Während das gesamte Cockpit also durchaus pfiffig gestaltet ist, könnte das Infotainmentsystem etwas mehr Pfiff vertragen. Dieses gibt zwar keine Rätsel auf, wirkt aber nicht mehr ganz frisch.

Frisch ist indessen das Design des Fünfsitzers mit dem prägnanten, in schwarz gehaltenen Vizor an der Front und den schmal gezogenen LED-Scheinwerfern. Die Öffnung für die Heckklappe weiß Opel gut zu verstecken. Sie verbirgt sich in Form eines Opel-Blitz am Heck des Astra. Der Kofferraum ist sehr gut verarbeitet und fasst 422 Liter.

Ausgestattet ist der Astra bereits ab Werk üppig: Neben den schon erwähnten Assistenzsystemen gibt´s unter 360-Grad-Kamera, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Innenraumbeleuchtung und Wärmeschutzverglasung. Und: Die Metallicklackierung Kult Gelb kostet extra, steht dem Astra – der gut 39.000 Euro kostet – aber sehr gut.

Fazit

Sparsamer Kompakter zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.