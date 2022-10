Opel Astra – Hybrider Nachfahre des Kadett

Was in den 30er Jahren des vorigen Jahrtausends mit dem Opel Kadett (Modelle A bis E) und mit zuerst 23-PS-Benzinmotoren eindrucksvoll begonnen hat, findet aktuell eine würdige Fortsetzung mit dem neuen Opel Astra (Modelle F bis K): Der automobile Nachfahre des Kult-Kadett präsentiert sich inzwischen mit ultramoderner Technik als Plug-In-Hybrid mit 180 System-PS und schon bald auch noch als rein elektrisch betriebenes Automobil.

Der fünftürige Hybrid-Astra in der Farbe „Kult-Gelb“ überzeugt jedenfalls mit seiner Vielseitigkeit: in der Ausstattung, mit Fahrverhalten sowie Platzangebot und beim Antrieb sowieso.

Der 4-Zylinder-Turbobenziner liefert in Kombination mit dem Elektromotor und der 8-Gang-Automatik (für den manuellen Betrieb gibt es Schaltwippen) beachtliche Fahrleistungen: 225 km/h Spitze, sieben Sekunden von Null auf 100 km/h und im Sportmodus (es gibt auch Hybrid und Eco) werden Fahrwerk und Lenkung automatisch und merklich straffer eingestellt.

Typenschein Opel Astra Plug-In-Hybrid 180 Preis: ab € 35.409,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 44.209,-, einen Corsa gibt es ab € 23.949,- NoVA/Steuer: 0 % / € 449,28 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 12 Jahre gegen Durchrostung Technische Daten: Motor: 4-Zylinder-Turbobenziner, 1598 cm³, 110 kW/150 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 250 Nm bei 1750 U/min; 81,2-kW-Elektromotor, Systemleistung 133 kW/180 PS Getriebe: 8-Gang-Automatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,6 s WLTP-Verbrauch kombiniert: 1,1 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,2 Liter CO2-Ausstoß: 25 g/km Euro6d Eckdaten: L/B/H: 4374/2062/1472 mm Radstand: 2675 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1660/2150 kg Kofferraum: 352–1268 Liter Tank: 42 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 225/40 R18 auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/ESP/TCP/CBC/SLS/ACC/LKA/VZE/HUD Airbags: 8

Beim Verbrauch liegt es am Fahrer, wie viel Benzin er auf 100 Kilometer verbrennt – lädt man den Astra an der Steckdose und fährt viel im Hybrid- oder E-Modus, dann sind auch Werte unter drei Liter auf 100 Kilometer realistisch.

Wenn man aber die Batterie über den Motor auflädt – dazu gibt es eine eigene e-safe-Einstellung, die man auf dem 10-Zoll-Farb-Touchscreen findet –, dann steigt auch der Verbrauch.

Top-Ausstattung im Astra

In der besten Ausstattungslinie „Ultimate“ ist dann wirklich alles inklusive: Elektrisches Glasschiebe-/Sonnendach, ergonomische und elektrisch einstellbare Alcantara-Sportsitze (mit Memory) vorne samt Sitzheizung und -belüftung, Sitzheizung hinten, Lenkradheizung, adaptiver Tempomat, adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer, 18-Zoll-Aluräder, Parkpilot vorne und hinten mit 360°-Kamera, Haifischflossen-Antenne in Hochglanz Schwarz und sogar ein Head-Up-Display, das Infos direkt auf die Frontscheibe spiegelt. Auch bekannte Sicherheits-Features wie Spurhalte- oder Notbremsassistent sind mit an Bord.

Fazit

Der neue, hybride Opel Astra zeigt sich von seiner besten Seite, die geduckte Optik macht ihn sportlich und das LED-Tagfahrlicht greift als stilisierter Blitz das Opel-Logo auf. Mit dem zukunftsfähigen Antriebskonzept – schon bald wird es neben dem Plug-In-Hybrid auch eine vollelektrische Astra-Version geben – werden alle Bedürfnisse moderner Mobilität abgedeckt. Vor allem im Stadtverkehr punktet der emissionslose Opel mit seinen Fahrleistungen und Verbrauchswerten.