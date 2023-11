Opel Astra ST – Genügsamer Packesel

Den Opel Astra gibt es als Sports Tourer für jene Fahrer, die viel transportieren wollen. Dank variablem Stauraum und niedriger Ladekante lässt er sich wie ein Packesel bestücken. In Kombination mit dem genügsamen Vierzylinder-Diesel, der rund fünf Liter Treibstoff verbraucht, ist der 130-PS-Kombi ein Langstrecken-Begleiter im Alltag.

Opels Astra überzeugt jedenfalls mit seiner Vielseitigkeit – in der Ausstattung, mit Fahrverhalten sowie Platzangebot und beim Antrieb sowieso. Der 4-Zylinder-Turbodiesel liefert in Kombination mit der 8-Gang-Automatik – für den manuellen Betrieb gibt es Schaltwippen – beachtliche Fahrleistungen mit 300 Nm und 208 km/h Spitze.

Neben einem Sportmodus gibt es noch die Einstellungen Normal und Eco. In puncto Optik begeistert der Sports Tourer mit dem Opel-Gesicht namens „Vizor“: Fahrzeuggrill, Scheinwerfer und Markenlogo werden nahtlos in einem Element vereint und bleiben auf schwarzem Grund unauffällig. Und die Farbe Kobalt Blau frischt das Erscheinungsbild auf.

Am meisten beeindruckt die Ausstattungslinie „Ultimate“, da ist dann wirklich alles inklusive: Elektrisches Glasschiebe-/Sonnendach, ergonomische und elektrisch einstellbare Alcantara-Sportsitze (mit Memory und Massagefunktion) vorne samt Sitzheizung und -belüftung, Sitzheizung hinten, Lenkradheizung, adaptiver Tempomat, adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer, 18-Zoll-Aluräder, Parkpilot vorne und hinten mit 360°-Kamera, Haifischflossen-Antenne in Hochglanz Schwarz und sogar ein Head-Up-Display, das alle relevanten Infos direkt auf die Frontscheibe spiegelt. Auch bekannte Sicherheits-Features wie Spurhalte- oder Notbremsassistent sind selbstverständlich mit an Bord.

Zwei flache, ineinander übergehende 10-Zoll-Farbdisplays – übrigens hinter echtem Glas – sind die zentralen Informations-Elemente, wobei der große längliche Touchscreen über der Mittelkonsole für Medien-, Navi- sowie Telefonsteuerung zuständig ist. Ein Hifi-Sound-System mit gleich acht Lautsprechern verwöhnt die Insassen mit besonderem Hörgenuss.

Klimaanlage und Sitzheizung lassen sich dankenswerterweise noch über klassische Tasten bedienen. Auf Wunsch kann man mit dem Astra sogar zwei Mobiltelefone gleichzeitig via Apple CarPlay oder Android Auto koppeln und natürlich gibt es auch eine induktive Ladestation fürs Handy.

Fazit

Der Opel Astra ST Kombi zeigt sich von seiner besten Seite, die flache Optik trimmt ihn auf sportlich, trotzdem überzeugt das üppige Platzangebot und das schmale LED-Tagfahrlicht greift als stilisierter Blitz das Opel-Logo auf. Mit dem zukunftsfähigen Antriebskonzept – alternativ gibt es auch einen Plug-In-Hybrid – werden alle Bedürfnisse moderner Mobilität abgedeckt.