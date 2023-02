Opel Grandland Plug-In-Hybrid – Großer, starker Bruder

In der Opel-Modellpalette sticht das Kompakt-SUV namens Grandland heraus. Die allradgetriebene Topversion überzeugt in der Plug-In-Variante mit Turbobenziner, zwei E-Motoren sowie 300 PS Systemleistung als „großer, starker Bruder“.

Der permanente Allradantrieb im neuen Grandland funktioniert elektrisch über je einen E-Motor für Vorder- und Hinterachse. Bis 80 km/h kann man sogar rein batteriebetrieben rund 40 Kilometer weit fahren.

Das reduziert auch den Benzinverbrauch – im Test waren es auf der nach unten offenen Skala dennoch 6,4 Liter auf 100 Kilometer.

Typenschein Opel Grandland Plug-In-Hybrid 300 Preis: ab € 48.579,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 62.919,-, einen Grandland gibt es ab € 34.549,- NoVA/Steuer: 0 % / € 786,24 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 12 Jahre gegen Durchrostung Technische Daten: Motor: 1,6-Liter-4-Zylinder-Turbobenziner, 1598 cm³, 147 kW/200 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 3000 U/min; zwei Elektromotoren mit 81,2 kW (vorne) und 83 kW (hinten); Systemleistung 221 kW/300 PS, Drehmoment 520 Nm Getriebe: 8-Gang-Automatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 6,1 s Elektrische Reichweite: 66 km WLTP-Verbrauch kombiniert: 1,2 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,4 Liter CO2-Ausstoß: 29 g/km Euro 6.4 Eckdaten: L/B/H: 4477/2098/1630 mm Radstand: 2675 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1876/2370 kg Kofferraum: 390–1528 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1250/750 kg Tank: 43 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 225/55 R18 auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/ESP/EBV/TCP/ACC/LKA/VZE Airbags: 8

Dieser Wert ist aber stark abhängig von der Ladefreudigkeit des jeweiligen Fahrers. Wenn alle Systeme einsatzbereit sind, entpuppt sich das Kompakt-SUV als reinrassiger Sportler bei Beschleunigung (6,1 Sekunden auf 100 km/h) und theoretischer Höchstgeschwindigkeit (235 km/h), das ist aber keineswegs sein Anspruch. Vielmehr darf man vom Zweitonner Attribute wie Komfort, Sicherheit und Großräumigkeit erwarten.

In puncto Sicherheit kann der Grandland mit einigen Extras aufwarten, für die man sonst üppig zahlen muss: Da sind einmal die adaptiven Matrix-Scheinwerfer mit Fernlichtautomatik – 84 LED-Elemente passen sich durch automatisches Ab- und Zuschalten einzelner Einheiten an die jeweiligen Verkehrsverhältnisse an.

Aber auch die Nachtsicht-Funktion begeistert – hier erkennt die an der Front sitzende Infrarot-Kamera Personen und Tiere, die sich in Fahrtrichtung bis zu 100 Meter vor dem Grandland befinden. Auch auf unbeleuchteten Landstraßen zeigt dieses System etwa Fußgänger und ihre Position im digitalen 12-Zoll-Infodisplay an – und aktiviert bei Gefahr sogar eine Notbremsung.

In Sachen Optik gefällt das neue Opel-Familiengesicht namens „Vizor“ auch beim Grandland – hier werden Fahrzeuggrill, Scheinwerfer und (schwarzes) Markenlogo nahtlos in einem Element vereint. Für besonderen Komfort sorgt die sensorgesteuerte Heckklappe, die mittels Fußbewegung unter der hinteren Stoßstange den Kofferraum elektrisch öffnet und schließt, damit man die Hände frei hat.

Nicht minder praktisch ist das kabellose Ladesystem für das Mobiltelefon, welches mittels CarPlay kontaktlos in das Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Farb-Tochscreen integriert werden kann.

Auch mit an Bord sind ergonomische und elektrisch einstellbare Leder-Sportsitze (mit Memory) vorne samt Sitzheizung und -belüftung, beheiztes Multifunktions-Lenkrad mit Schaltwippen sowie Parkpilot vorne und hinten mit 360°-Kamera.

Fazit

Der Grandland ist die sinnvolle Erweiterung der Opel-Modellpalette nach oben. Als Kompakt-SUV erfüllt er alle Ansprüche für den Stadt- und Landverkehr. Abmessungen, Platzangebot samt Kofferraum und die passende Motorisierung garantieren ein günstiges und komfortables Fahrerlebnis.