Performance trifft auf Tuning

Die Kemptener Tuningfirma ABT ist laut Eigendefinition auf die Fahrzeugveredelung spezialisiert. Dazu gehört auch die Leistungssteigerung via Chiptuning – und so wird aus dem ohnehin schon 390 PS mächtigen Cupra Formentor VZ5 ein bärenstarker Bolide, der 450 PS, 530 Newtonmeter und 270 km/h Spitze vorweist. Erlebbar wird dies bei den Performance Days in Spielberg.