Peugeot 308 SW GT – Schicker Löwe mit viel Platz

Im Jahr 2007 trat die erste Generation des Peugeot 308 auf den Markt, gefolgt von der zweiten im Jahr 2013 und der dritten anno 2021. 2014 wurde er erstmals zum „Car of the Year“ gewählt und damit wird deutlich, wie wichtig der Kompaktwagen für den französischen Hersteller ist.

Wie es sich gehört, stellte Peugeot dem Fünftürer im Jahr 2008 eine Kombivariante zur Seite, die in der aktuellen Generation auf 4,636 Meter Länge bei einem Radstand von 2732 Millimetern angewachsen ist.

Typenschein Peugeot 308 SW GT Blue HDi 130 EAT8 Preis: ab € 36.820,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 39.851,56 unter anderem inklusive Sonderlackierung Elixir Rot € 780,-; einen Peugeot 308 SW (PureTech 130) gibt es ab € 26.630,- NoVA/Steuer: 6%/ € 440,64 jährlich Garantie: 2 Jahre, 2 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1499 cm³, 96 kW/130 PS bei 3750 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 1750 U/min Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 207 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 10,9 s Leistungsgewicht: 11,5 kg/PS WLTP-Verbrauch: 4,7 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 4,9 Liter CO2-Ausstoß: 123 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4636/1852/1442 mm Radstand: 2732 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1495/1950 kg Kofferraum: 608-1634 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1500/730 kg Tank: 53 Liter (Diesel) Reifen: 4 x 225/40 R18 90H auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Und eines muss man auch sagen: Es ist heutzutage nicht leicht, ein Auto zu bauen, das heraussticht. Egal ob Kompakt- oder Mittelklasse, das Design der Fahrzeuge der Hersteller unterscheidet sich nur noch in Details. Umso erstaunlicher ist es, dass sich Peugeot mit dem neuen 308 SW wirklich etwas getraut hat.

Denn der Wagen ist eine Augenweide. Mit den dynamischen Linien und einem perfekt integrierten Heck mit waagerechten Leuchten wirkt der Kombi wie aus einem Guss. Die Front mit den schmalen Scheinwerfern und dem großen Löwenmaul strahlt Selbstbewusstsein aus. Er weist nicht die sachliche, etwas brave Aura, die kompakte Kombis häufig umgibt, auf. Nein, er strahlt auf seinen 20er-Alus Eleganz, Dynamik und Leidenschaft aus.

Die schicke Motorhaube beherbergt einen Selbstzünder, dessen vier Zylinder 130 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment bereitstellen. Der aufgeladene, gut gedämmte Dieselmotor leitet auch prompt seine Energie an die Vorderräder weiter, weshalb das exakt 1500 Kilogramm schwere Gefährt hurtig beschleunigt und mit 207 km/h Spitzentempo hängt der französische Löwe seine lebenden Artgenossen – diese schaffen gut 70 km/h – deutlich ab.

Abgerundet wird der positive Gesamteindruck vom niedrigen Verbrauch. Bei defensiver Fahrweise auf der Autobahn geht es beim Verbrauch runter auf knapp über vier Liter. Im Mix – und wenn man die Fahrmodi ausprobieren will – entspricht die Werksangabe von 4,7 Litern auch der Realität. Damit sind knapp 1100 Kilometer Reichweite mit einer Tankfüllung drinnen. In Kombination mit der schnell und sanft schaltenden Achtgangautomatik ist der Wagen im täglichen Leben ein wahrer Genuss.

Beim Platzangebot kann der Kombi in seiner Klasse gut mithalten, trotz sportlicher Karosseriegestaltung hat man auch im Fond noch der Klasse entsprechende Platzverhältnisse. Mit einem Kofferraumvolumen von 608 bis 1634 Liter übertrumpft der Peugeot sogar etliche Wettbewerber. Sehr praktisch sind darüber hinaus die Fächer im Laderaumboden und die seitlichen Ablagen, die mit Netzen versehen sind.

Letztendlich trumpft der Peugeot 308 SW auch beim Infotainment auf. Die Bedienung erfolgt über Knöpfe und Tasten am kleinen, griffigen Lederlenkrad, über Touchbefehle am mittig platzierten Widescreen oder über die sogenannten i-toggles, also Shortcuts unterhalb des Bildschirms.

Auf diesen kann man in Windeseile beispielsweise zwischen den Audiquellen wechseln, die Massagefunktion für die Sitze oder die Sitzheizung einschalten oder das TomTom-Navi auf den Bildschirm legen. Generell gilt: Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hat man die Bedienlogik verstanden; und dass es beispielsweise für die Lautstärke einen Drehregler gibt, ist auch kein Nachteil.

Fazit

Außen hui und innen hui und unter der Motorhaube ein wahrer Prachtkerl von einem Selbstzünder, der zuallererst (aber nicht nur) mit niedrigem Verbrauch punktet.