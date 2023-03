Peugeot Rifter Van – Platz fürs ganze „Löwenrudel“

Wie schon die Typenbezeichnung „Hochdachkombi“ sagt, passt in den Peugeot Rifter Van wirklich alles rein, was man in einen Urlaub mitnehmen möchte: etwa die Familie samt Nachwuchs, Hund und Gepäck – oder in Anlehnung an das Peugeot-Logo, hier ist Platz fürs ganze „Löwenrudel“. Mit dem 130 PS starken Dieselmotor kommt man flott und sparsam vorwärts.