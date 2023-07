Porsche 718 Boxster T – 4379 Millimeter Fahrspaß pur

Der 718 Boxster war in den 1990ern nicht nur Retter in der Not für Porsche; er ist auch heute noch ein unglaublich faszinierender Zweisitzer, dem begehrliche Blicke zugeworfen werden, der für die Zuffenhausener ein Goldesel ist und der schlichtweg Freude am Fahren vermittelt – bei Bedarf auch oben ohne.

2023 ist das Jahr der Jubiläen. Porsche feiert 75-jähriges Bestehen, das traditionsreiche Rennen von Le Mans wird 100 und auch beim Porsche Boxster jährt sich ein bedeutendes Ereignis zum 30. Mal. Aber zuvor noch ein wenig die Vorgeschichte: Anno 1992 übernahm Wendelin Wiedeking die Leitung bei Porsche.

Der Sportwagenhersteller befand sich damals in der Krise; der 911er als einziges Zugpferd verkaufte sich aufgrund der Dollarschwäche im wichtigen Absatzmarkt USA kaum – und das brachte die traditionsreiche Zuffenhausener Sportwagenschmiede in Schwierigkeiten. Wiedeking holte sich just bei Toyota Anleihen, wie man effizient Autos baut, wie es Porsche selbst heute in Publikationen beschreibt.

Typenschein Porsche 718 Boxster T Preis: ab € 85.015,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 107.029,99; einen Porsche 718 (Cayman) gibt es ab € 81.215,87 NoVA/Steuer: 20 %/ € 2203,20 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbeschränkung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: Vierzylinder-Boxermotor, Turbolader, Partikelfilter, 1988 cm³, 220 kW/299 PS bei 6500 U/min, max. Drehmoment 380 Nm bei 2150-4500 U/min Getriebe: Siebengangautomatik Antrieb: Heckantrieb Höchstgeschwindigkeit: 275 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,9 s Leistungsgewicht: 4,79 kg/PS WLTP-Verbrauch: 9 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 9,5 Liter CO2-Ausstoß: 203 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4379/1801/1262 mm Radstand: 2475 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1432/1685 kg Kofferraum vorne/hinten: 150/122 Liter Tank: 54 Liter (Benzin) Reifen: vorne 235/35 ZR20 92Y auf 20“-Alus, hinten 265/35 ZR20 99Y auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/LDW/ACC Airbags: 4

Wiedeking war damals auch klar: Ein Eyecatcher muss her, der Porsche wieder auf die Titelseiten bringt. Und vor mittlerweile exakt 30 Jahren präsentierte Porsche im Jahr 1993 (also vor 30 Jahren) in Detroit auf einem kleinen Stand in einer ruhigen Ecke zum ersten Mal ein Konzeptauto.

Dieses soll die Sportwagenträume der 1950er-Jahre wieder aufleben lassen. Und die Saat geht auf; denn die freche Eleganz und das edle Design treffen mitten ins Herz der Autofans. Der Porsche Boxster ist geboren. Ein Mittelmotorwagen. Ein Zweisitzer. Ein Roadster.

Der Rest ist Geschichte. Der Boxster wird binnen drei Jahren zur Serienreife gebracht und ab 1996 trägt der Wagen mit dem Boxster-Schriftzug wesentlich zur wirtschaftlichen Genesung Porsches bei.

Mit gutem Grund: denn der Boxster ist in Sachen Design mittlerweile auch zur Ikone geworden und vermittelt als klassischer Roadster ein Lebensgefühl und Fahrfreude, die einem die Gedanken an den Alltag leicht vergessen lässt. Gut, das darf man sich auch von einem 107.000 Euro teuren Auto in gewisser Hinsicht auch erwarten, aber mit welcher Nonchalance der Boxster die beiden Insassen umgarnt ist aller Ehren wert.

Dabei wartet er nicht mit den üppigsten Platzverhältnissen auf, zudem geraten Einstieg in und Ausstieg aus dem flachen Roadster zur Turnübung – und das geschäumte Plastik trübt ein wenig die Nobelattitüde des 1,4-Tonners. Nichtsdestoweniger präsentiert sich der 718 Boxster T als durchdachtes Fahrzeug mit jeder Menge Spielereien.

Vom bequemen Fahrersitz hat man sämtliche Features gut im Griff, das Infotainmentsystem ist logisch aufgebaut und reagiert prompt, das Lenkrad liegt gut in der Hand und das prinzipiell gut gedämmte Verdeck lässt sich via Knopfdruck binnen Sekunden öffnen und schließen.

Zum Schwärmen kann man dann beginnen, wenn man mit dem Wagen unterwegs ist. Die vier Zylinder des röhrenden, aufgeladenen Boxermotors bringen in ihren zwei Liter Hubraum die 300 Pferde ab gut 2000 Touren vehement in Schwung. Die exakte Siebengang-Doppelkupplung schalte behände und die präzise, direkte Lenkung des straff gefederten Wagens ist eine wahre Offenbarung.

Rasche Kurvenfahrten? Jederzeit! Sportliche Zwischensprints in Richtung Führerscheinverlust? Bedenkenlos möglich, aber juristisch nicht empfehlenswert. Und der Verbrauch? Bei „normaler“ Handhabung mit knapp unter zehn Litern aller Ehren wert.

Fazit

Ein Cabrio-Roadster vom Feinsten, der fahrtechnisch ein Gustostückerl ist.