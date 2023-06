Renault Austral Techno Esprit Alpine Full Hybrid – Auto mit Aussicht

Was der Kadjar zum Leidwesen der Renault-Manager nicht schaffte, soll nun der Austral bewerkstelligen. Nämlich (nicht nur) hierzulande im Segment der kompakten SUV Boden auf die Mitbewerber gutmachen. Beim Namen war niemand faul, weil er oder sie den Namen Australien nicht ausschreiben wollte.

Vielmehr will Renault damit an jenes Wort erinnern, das früher für südlich – und somit für Sonne, Strand und Wärme stehen soll. Und die Sonne lässt der Wagen reichlich herein, denn das Glas-Panoramadach ist riesig, womit der Austral schon diesbezüglich ein Auto mit guten Aussichten ist; denn die Übersicht – so viel sei vorweggenommen – im SUV ist großartig.

Typenschein Renault Austral Techno Esprit Alpine Full Hybrid Preis: ab € 42.500,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 48.277,75 unter anderem inklusive Sondermetallic-Lackierung Schiefer-Grau matt mit Dach in Black-Pearl € 1996,50, Glas-Panoramadach € 847,-, Komfort-Paket Esprit Alpine € 1089,-, Safety-Paket € 363,-, elektrische Heckklappe mit Fußsensor € 484,-, Notrad € 181,50 und Induktionsladeschale € 151,25; einen Renault Austral (Equilibre Mild Hybrid) gibt es ab € 32.250,- NoVA/Steuer: 1 %/ € 336,96 jährlich Garantie: 4 Jahre bis max. 100.000 km im dritten und vierten Jahr, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder jährlich Technische Daten: Benzinmotor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1199 cm³, 96 kW/130 PS bei 4500 U/min, max. Drehmoment 205 Nm bei 1750 U/min Elektromotoren: vorne 50 kW/68 PS, hinten 50 kW/68 PS Systemleistung: 147 kW/200 PS Getriebe: Multi-Mode-Automatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 174 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,4 s Leistungsgewicht: 8,16 kg/PS WLTP-Verbrauch: 4,7 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,7 Liter CO2-Ausstoß: 107 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4510/1825/1644 mm Radstand: 2667 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1631/2101 kg Kofferraum: 430-1455 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1500/750 kg Tank: 55 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 235/45 R20 100V auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Das Spitzenmodell mit dem Verbrauchsvorteil eines Full-Hybrid-Antriebs hat nun vor allem bisherige Dieselfahrer im Visier. Der 4,51 Meter lange Fünftürer orientiert sich bei Design und Innenraum am Elektromodell Megane E-Tech, womit der 1,64 Meter hohe Fünfsitzer designmäßig als großer Wurf gelten kann.

Beim Austral setzen die Franzosen ganz auf die Hybridisierung. Und obwohl sich der Wagen die CMF-CD Plattform mit dem Nissan Qashqai teilt, übernehmen die Franzosen nicht die E-Power genannte Technologie eines seriellen Hybridsystems.

Unter dem Blechkleid des SUV arbeitet ein Dreizylinder-Benziner, der aus 1,2 Litern Hubraum 131 PS schöpft, im Team mit zwei E-Maschinen: Einem Elektromotor für Vortrieb und einem Riemenstartergenerator. Beide zusammen bringen bis zu 68 PS, die Systemleistung des Motoren-Trios liegt bei 200 PS.

Das bringt sehr passable Fahreigenschaften mit sich. Der 1,6-Tonner beschleunigt vom Fleck weg gut, die Lenkung erweist sich als präzise und direkt und das Fahrwerk ist in gewohnter Manier komfortabel-straff. Allerdings erweist sich die Multi-Mode-Automatik bei Zwischensprints also widerspenstig und das Zusammenspiel der Motoren funktioniert ab und zu suboptimal. Der Verbrauch hingegen geht mit 5,7 Litern in Ordnung und wie es sich für ein gut 48.000 Euro teures Auto gehört, ist der Austral mit einer Vielzahl an Sicherheitsassistenten gespickt, die unaufgeregt ihre Dienste versehen.

Detail am Rande: Die Warnsignale sind volltönend, hellklingend und singend. Ein Segen ist die Allradlenkung, die dem Wagen mit seinen 2,667 Metern Radstand, zusätzliche Wendigkeit mit sich gibt; was speziell in Tiefgaragen den Stresspegel deutlich senkt.

Dass sich die Renault-Designer im Innenraum ganz am Megane orientiert haben, tut dem Austral sehr gut. Der Wagen ist in der Techno-Esprit-Alpine-Ausstattung ein ästhetisches Gesamtkunstwerk mit dem Hochkant-Touchscreen als optischen Blickfang. Ein Erlebnis der besonderen Art bietet der Multi-Sense-Knopf rechts unten am griffigen, zierlichen sowie unten abgeflachten Lederlenkrad.

Damit kann der Fahrer Fahrgefühl, beispielsweise Lenkaufwand oder Ansprechverhalten des Motors, und Ambiente im Innenraum (Beleuchtung, Display und dergleichen) an seine Stimmung anpassen. Das Platzangebot kann man als „in Ordnung“ bezeichnen – der 430 Liter fassende Kofferraum lässt sich auf 1455 Liter erweitern, allerdings bietet der Austral keine ebene Fläche an.

Fazit

Ein optisch gelungenes SUV abseits des Mainstreams, dessen Stärken vor allem das Design, der niedrige Verbrauch sowie tadellose Verarbeitung und hochwertige Materialien sind. So gesehen, sind die Aussichten gut, dass Renault mit dem Austral im SUV-C-Segment Meter gutmacht.