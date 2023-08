Renault Captur E-Tech – Französische Ästhetik

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, da erblickte der Renault Captur in Genf das Licht der Welt. Der Erfolg des kleinen SUV – mittlerweile auf 4,227 Meter angewachsen – stellte sich auch prompt ein, denn von Anfang an war der Fünfsitzer ein optischer Blickfang.

Bei seinem aktuellen Erscheinungsbild legten die französischen Designer nochmal dezent Hand an und verpassten ihm eine zusätzliche Ausstattungslinie namens E-Tech Engineered. Diese Sonderedition zeichnet sich durch warmes Titan an Teilen wie dem F1-Blade am unteren vorderen Stoßfänger, den seitlichen und hinteren unteren Karosseriezierteilen und den Felgenmarkierungen aus.

Typenschein Renault Captur E-Tech Engineered Plug-in 160 Preis: ab € 41.130,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 44.718,- unter anderem inklusive Driving Assist-Paket Plus € 900,-, 360-Grad City-Paket Plus € 960,-, Sitzheizung für Vordersitze € 240,- und Panorama-Glasschiebedach € 888,-; einen Renault Captur (Equilibre TCe 90) gibt es ab € 24.790,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 95,04 jährlich Garantie: 4 Jahre bis max. 100.000 km im dritten und vierten Jahr, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder jährlich Technische Daten: Benzinmotor: R4, 16V, Partikelfilter, 1598 cm³, 68 kW/92 PS bei 5600 U/min, max. Drehmoment 144 Nm bei 3200 U/min Elektromotor: 49 kW/67 PS, max. Drehmoment 205 Nm Systemleistung: 117 kW/160 PS Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 10,1 s Leistungsgewicht: 10 kg/PS WLTP-Verbrauch: 1,4 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 4,8 Liter CO2-Ausstoß: 31 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4227/1797/1576 mm Radstand: 2639 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1601/2057 kg Kofferraum: 379-1259 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 750/750 kg Tank: 39 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 215/55 R18 95H auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/TPMS Airbags: 6

Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist das rautenförmige Markenlogo und der Modellschriftzug in glänzendem Schwarz an Vorder- und Rückseite. Abgerundet wird das Gesamtbild durch das neue E-Tech-Hybrid- bzw. Plug-In-Hybrid-Emblem auf der Heckklappe, das allen elektrifizierten Renault-Fahrzeugen gemeinsam ist.

Das Gesamtbild ist somit stimmig, wozu auch die 18er-Alus wesentlich beitragen.

Der Innenraum wirkt darüber hinaus ebenso hochwertig und modern. Wie schon bei der Außenoptik kann der Captur E-Tech Engineered auch innen mit sportlichem Look aufwarten. Das griffige Lederlenkrad sticht dabei ebenso ins Auge wie das Sitzdekor oder die Materialwahl bei Cockpit- und Türverkleidung. Weiterer Blickfang ist die schwebend anmutende Mittelkonsole, auf der sich der Griff für die Achtgangautomatik befindet, im darunter liegenden Ablagefach kann ein Smartphone induktiv geladen werden.

Tasten und Knöpfe wurden indessen größtenteils aus dem Wagen verbannt. Lediglich am Lenkrad regieren noch die Knöpfe; die meisten Funktionalitäten – bis auf die Klimaanlage – werden via hochkant stehenden, hochauflösenden Touchscreen gesteuert. Das funktioniert zu 99,9 Prozent tadellos und schnell. Großes Lob an dieser Stelle an das Infotainmentsystem. Darüber hinaus sind die Vordersitze bequem und die Ergonomie lässt auch nicht zu wünschen übrig. Lediglich in der zweiten Reihe sind Bein- und Kopffreiheit nicht besonders üppig und das Kofferraumvolumen ist mit 379 Litern unter dem Klassenschnitt.

Das hat freilich auch etwas mit dem Antriebskonzept zu tun; denn hinter der Bezeichnung Plug-in 160 verbirgt sich ein Motorenduo mit 160 PS Systemleistung, 39-Liter-Tank und 9,8 Kilowattstunden großer Batterie. Letztere kann via Kabel aufgeladen werden, was eben zu Lasten des Kofferraumvolumens geht.

Die rein elektrisch zurücklegbare Strecke soll laut WLTP bei knapp mehr als 50 Kilometer liegen, schmälert sich in der Praxis auf etwa 40 Kilometer. Das knapp 1,6 Tonnen schwere SUV ist mit seinen knapp 160 System-PS ausreichend motorisiert, der Sprint von null auf 100 km/h ist gemäß Hersteller in knapp über zehn Sekunden abgeschlossen. Die 170 km/h Höchstgeschwindigkeit sind in Österreich eh nicht erlaubt, im elektrischen Betrieb endet der Vortrieb bei abgeregelten 135 km/h.

Nicht nur der Durchzug ist ansehnlich, ebenso das Ansprechverhalten. Durch die E-Maschine reagiert der Captur spontan auf den Tritt aufs Gaspedal. Ist der Saugbenziner allerdings wegen einer leeren Antriebsbatterie auf sich allein gestellt, geht ihm schlichtweg die Luft aus – hier ist die Leistung des Verbrennungsmotors zu gering.

Der Verbrauch beträgt bei oftmaligem Anstecken (3,6 kW Ladeleistung sind das Maximum) weniger als zwei Liter; inklusive Langstrecken geht´s auf wohlfeile fünf Liter hinauf. Sehr ansprechend auf alle Fälle.

Fazit

Ästhetisches SUV mit optischen Schmankerl und einer passablen Antriebskombination zum kompetitiven Preis.