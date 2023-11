Renault Espace – Verwandlungskünstler

Der Renault Espace hat nicht nur eine lange Geschichte hinter sich, sondern auch noch großes vor. Denn der ikonische Van mutierte nun zum SUV und bietet in der Top-Ausstattung namens Iconic jede Menge Annehmlichkeiten.

„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.“ So beginnt Franz Kafka „Die Verwandlung“; aber was das mit einem Autotest zu tun hat, fragen Sie sich? Nun. Vielleicht nur bedingt, aber wenn man sich die Geschichte des Renault Espace ansieht, erkennt man doch eine gewisse Verwandlung bei dem Auto.

Dafür war prinzipiell genügend Zeit, denn der Renault Espace kann eine beeindruckende Geschichte vorweisen, die bis ins Jahr 1984 zurückreicht. Begonnen hatte der Wagen als Van der in der fünften Generation zum Crossover mutierte und nun – knapp 40 Jahre nach der Erstpräsentation fährt der Wagen als SUV (und auch nun mit sieben Sitzen) vor.

Typenschein Renault Espace Iconic E-Tech Full Hybrid 200 Preis: ab € 49.577,38 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 54.477,88 unter anderem inklusive Harman Kardon-Paket € 968,-, Glas-Panoramadach € 968,-, Head-up-Display € 726,- und Matrix LED-Scheinwerfer € 907,50; einen Renault Espace (Techno) gibt es ab € 44.390,- NoVA/Steuer: 2 %/ € 336,96 jährlich Garantie: 4 Jahre bis max. 100.000 km im dritten und vierten Jahr, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder jährlich Technische Daten: Benzinmotor: R3, 12V, Turbolader, Partikelfilter, 1199 cm³, 96 kW/130 PS bei 4500 U/min, max. Drehmoment 205 Nm bei 1750 U/min Elektromotoren: 50 kW/68 PS Systemleistung: 146 kW/199 PS Getriebe: Multi-Mode-Automatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 174 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,8 s Leistungsgewicht: 8,79 kg/PS WLTP-Verbrauch: 4,9 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,9 Liter CO2-Ausstoß: 111 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4722/1843/1645 mm Radstand: 2738 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1748/2360 kg Kofferraum: 477-1714 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1500/750 kg Tank: 58 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 235/45 R20 100V auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7 Geländedaten: Bodenfreiheit: 180 mm

Doch warum sollte man nun zum SUV greifen, wenn doch der Van das eigentlich ikonische Fahrzeug ist? Nun, Renault beantwortet dies zum Teil so: „13,6 Zentimeter kürzer, 3,6 Zentimeter niedriger und bis zu 201 Kilogramm leichter als sein Vorgänger sowie mit einem hocheffizienten 199 PS starken E-Tech-Vollhybrid-Antriebsstrang ausgestattet, zeichnet sich der neue Espace durch einen moderaten ökologischen Fußabdruck aus und benötigt lediglich 4,9 bis 4,7 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer. Dies ermöglicht eine Reichweite von bis zu 1196 Kilometern und qualifiziert das Renault Modell zum Reisefahrzeug par excellence.“

Kann nun das 4,72 Meter lange SUV diese Erwartungen erfüllen, wie es die Marketingverantwortlichen der französischen Automarke vollmundig verkünden? Kurz gesagt: Größtenteils schon. Denn dass die klassischen Vans mittlerweile zur Nische verkommen sind, ist ein Zug der Zeit und Großfamilien müssen daher mit Hochdachkombis à la Kangoo oder Bussen wie etwa Trafic vorliebnehmen.

Denn im aktuellen Espace ist das Reisen in der dritten Reihe nur für kleinere Passagiere ratsam. Der Clou hingegen ist die um 22 Zentimeter verschiebbare, zweigeteilte Rückbank in Reihe zwei. Dort herrscht dann auch, so wie für Fahrer und Beifahrer, jede Menge Platz – und Ablagemöglichkeiten bietet der Espace auch zuhauf und das Gepäckabteil mit elektrischer Heckklappe bietet selbst bei siebenköpfiger Besatzung noch 159 Liter Stauraum.

Der raue, teils dröhnende Dreizylinder und die beiden E-Aggregate arbeiten recht gut zusammen, auch wenn es ab und zu holpert beim Wechselspiel der Motoren. Der straffe Franzose zeigt sich zudem bei der Lenkung präzise und überrascht mit nur geringen Wankbewegungen bei schnellen Lastwechseln. Traktion und Bremsen geben sich auch keine Blöße und mit knapp sechs Litern Verbrauch bei ambitionierter Fahrweise sind rund tausend Kilometer Reichweite auch garantiert.

Ausgestattet ist der gut 54.000 Euro teure, 1748 Kilo schwere Espace im höchsten Trimm namens Iconic überdies bombastisch. Digitale Screens, die sich intuitiv bedienen lassen, gehören genauso zum Repertoire wie jede Menge wachsame Regelsysteme, USB-Ports, beheizbare Sitze, Lenkradheizung und Klimaautomatik sowie (gegen Aufpreis) ein 1,3 Meter langen Glas-Panoramadach.

Fazit

Ein solch schreckliches Ende wie Gregor Samsa wird der neue Renault Espace gewiss nicht nehmen. Denn dazu erfüllt der zum SUV mutierte ehemalige Van die Zeitgeist-Anforderungen an ein Auto – abgesehen von ein paar kleinen Schwächen – zu bravourös. Und das Preis-Leistungsverhältnis des Siebensitzers kann sich ebenfalls sehen lassen. Und Ungeheuer ist der Renault Espace natürlich keines!