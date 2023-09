Renault Megane E-Tech – Soundmaster 2023

Ein Willkommenstusch beim Öffnen der Türen. Ein Abschieds-Plingpling, wenn die Türen verriegelt sind. Ein majestätisches Crescendo beim Drücken des Startknopfs rechts des beheizbaren Lederlenkrads. Und natürlich eine insgesamt neun Lautsprecher umfassende, glasklar tönende und zur Not voluminöse Soundanlage von Harman Kardon, die allerdings 850 Euro extra kostet.

Willkommen in der Welt des Renault Megane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge, wie der Wagen offiziell heißt. Inoffiziell passt der Name Soundmaster 2023 sehr gut, denn in Ermangelung eines Benzinmotors muss der kompakte Franzose halt mit anderen Reizen aufwarten. Und die Welt des Sounds hat der Megane dabei wohl für sich entdeckt. Denn dominant tönende Warngeräusche (etwa vor Blitzern), sanft klingelnde Blinker und natürlich ein leises Surren des Elektromotors – ganz geräuschlos geht´s dann doch nicht – runden die Welt des Soundmaster 2023 ab.

Typenschein Renault Megane E-Tech Electric Techno EV60 Preis: ab € 48.400,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 51.480,- unter anderem inklusive Wärmepumpe € 1100,-, Augmented Vision & Advanced Driving-Paket € 2000,- und Biton-Lackierung Schiefergrau € 1080,-; einen Renault Megane E-Tech Electric (Equilibre EV40) gibt es ab € 40.800,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 5 Jahre bis max. 100.000 km vom dritten bis zum fünften Jahr, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den 70 Prozent der Batteriekapazität, 2 Jahre auf den elektrischen Antriebsstrang Service: alle 40.000 km oder alle zwei Jahre Technische Daten: Motor: fremderregter Synchronmotor, 160 kW/218 PS bei 5473-11.688 U/min Spitzenleistung, 55 kW/75 PS bei 3954-11.155 U/min Dauerleistung, max. Drehmoment 300 Nm bei 100-4714 U/min Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 s Leistungsgewicht: 7,74 kg/PS WLTP-Verbrauch: 16,1 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 17,2 kWh Eckdaten: L/B/H: 4200/1768/1505 mm Radstand: 2685 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1688/2158 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 900/750 kg Kofferraum: 367-1245 Liter Akku: 60 kWh Reifen: 4 x 215/45 R20 95T auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/TPMS/RCTA Airbags: 6

Natürlich ist auch das E-Aggregat aller Ehren wert, auf das wir hier eingehen wollen. Der grazilen Motorhaube wohnt ein fremderregter Synchronmotor inne, der zu Spitzenzeiten 218 und im Dauermodus 75 Pferdestärken abruft.

300 Newtonmeter Drehmoment – die prompt zur Verfügung stehen – ruft der Synchronmotor ab, weshalb der knapp 1700 Kilogramm schwere Wagen nahezu ansatzlos über die Vorderräder losspurtet und bis etwa 50, 60 km/h hurtig beschleunigt. Danach geht ihm ein wenig der Atem aus; aber in der Stadt ist der Antritt des kompakten Fünfsitzers eine runde Sache. Zudem wartet der Megane mit Top-Traktion, tadellosen Bremsen und exakter, feinfühliger Lenkung auf.

Optisch gibt der Wagen den jugendlichen Verführer. Bei der fast schon wieder langweiligen Crossover-Mode macht er nicht mit. Er betört mit seinen schmalen LED-Scheinwerfern, fast schon sinnlich weit ausgestellten Hüften und einer ausgesprochen knackigen Kehrseite und einer dynamisch gezeichneten Seitenpartie.

Innen dominieren zwei 12-Zoll-Bildschirme das Geschehen und in Summe verfügt der Megane über bis zu 26 Assistenzsysteme. Daher kann der Megane auch so einiges und er erweist sich als smooth rollender Computer fast ohne Macken. Smartphone-Anbindung top, Navi zielsicher, Sprachsteuerung schnell und nahezu fehlerfrei, Infotainment-Responsezeiten rasant, Google-Integration gelungen, Menüführung intuitiv: Der Megane zeigt, wie ein modern gestaltetes, funktionales und optisch grandioses Cockpit heutzutage aussehen sollte.

Dazu kommt ein respektables Platzangebot vorne wie hinten und die anschmiegsamen Ledersitze für Fahrer und Beifahrer sollten hier auch lobend erwähnt werden.

450 Kilometer Reichweite stehen im Prospekt. An der Haushaltssteckdose dauert die Aufladung des knapp 400 Kilo schweren, 60 Kilowattstunden großen Akkus, der standesgemäß im Unterboden verbaut ist, dreißigeinhalb Stunden. Wem das zu langsam ist, der kann den Megane E-Tech Electric auch am Gleichstromlader befüllen. Dann ist in der Theorie mit maximal 130 kW (Kilowatt) Ladetempo der Akku binnen 74 Minuten voll.

Im Test schaffte der Megane allerdings maximal magere 80 kW – das ist nicht mehr zeitgemäß und der größte Kritikpunkt an dem sonst gelungenen Auto. Was der Megane zudem auf der Habenseite verbucht, ist ein niedriger Verbrauch mit 17,2 Kilowattstunden je hundert Kilometer – und dabei muss man sich in keiner Weise in Bezug auf Komfort oder Zwischenspurts zurückhalten.

Fazit

Ein klangvoller Auftritt, den der kostspielige Renault Megane E-Tech hinlegt. Große Schwächen offenbart er nicht – und optisch ist der Wagen innen wie außen eine Augenweide.