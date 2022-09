Renault Megane E-Tech – Was der Megane alles kann!

Der ikonisch ausgestatte, rein elektrisch betriebene Renault Megane erweist sich beim Verbrauch als Sparmeister – ansonsten zeigt der kompakte Fünftürer eindrucksvoll, was in ihm steckt.

Renault war mit dem 2012 lancierte Zoe Vorreiter bei der aktuellen Welle der Elektromobilität. Der Kleinwagen verkaufte sich überall in Europa unglaublich gut – aber dann geriet irgendwie Sand in das Elektrogetriebe der Franzosen.

Denn eine breite Palette an Fahrzeugen oder ein Nachfolger des erfolgreichen Zoe war lange Zeit nicht in Sicht. Bis jetzt. Denn natürlich hat Renault in der Zwischenzeit an neuen E-Autos getüftelt und das Ergebnis wird aktuell eindrucksvoll im Megane zur Schau gestellt.

Typenschein Renault Megane E-Tech Electric Iconic Preis: ab € 47.900,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 51.650,- unter anderem inklusive Wärmepumpe € 1100,-, Advanced Vision & Advanced Driving Paket 2 € 1900,- und Zweifarblackierung € 650,-; einen Renault Megane Electric (Equilibre EV60 130 HP) gibt es ab € 39.800,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 5 Jahre bis max. 100.000 km vom dritten bis zum fünften Jahr, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den 70 Prozent der Batteriekapazität, 2 Jahre auf den elektrischen Antriebsstrang Service: alle 30.000 km oder jährlich Technische Daten: Motor: fremderregter Synchronmotor, 96 kW/131 PS bei 3954-11.115 U/min Spitzenleistung, 55 kW/75 PS Dauerleistung, max. Drehmoment 250 Nm bei 100-4714 U/min Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 s Leistungsgewicht: 13 kg/PS WLTP-Verbrauch: 16,1 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 16,4 kWh Eckdaten: L/B/H: 4200/1768/1505 mm Radstand: 2685 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1701/2159 kg Anhängelast gebr./ungebr. 900/750 kg Kofferraum: 440-1332 Liter Akku: 60 kWh Reifen: 4 x 215/45 R20 95T auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/TPMS Airbags: 6

Der elektrische Megane mit seiner direkten Lenkung ist übrigens ein waschechter Franzose: Er läuft in Douai – 40 Kilometer südlich von Lille – vom Band.

Zur Orientierung: Der Megane ist ein Dauerbrenner aus dem Hause Renault mit einer Geschichte, die bis in das Jahr 1995 zurückreicht. Der Kompaktwagen wurde aber nun elektrifiziert, etwa als Plug-in und seit diesem Jahr gibt es hierzulande den Franzosen auch als rein elektrische Variante.

Dann hört der 4,2 Meter lange Fünftürer auf den Namen Megane E-Tech Electric. Der ausschließlich frontgetriebene Fünfsitzer ist dabei der erste Renault, der auf der von der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz entwickelten Plattform EMF-EV steht.

Das gewährleistet ein (für einen Stromer) recht niedriges Gewicht von gut 1700 Kilogramm und das bringt selbst in der Praxis einen niedrigen Verbrauch von rund 16,5 Kilowattstunden.

Optisch herausragend

Innen dominieren zwei 12-Zoll-Bildschirme das Geschehen und in Summe verfügt der Megane über bis zu 26 Assistenzsysteme. Daher kann der Megane auch so einiges und er erweist sich als smooth rollender Computer fast ohne Macken. Smartphone-Anbindung top, Navi zielsicher, Sprachsteuerung schnell und nahezu fehlerfrei, Infotainment-Responsezeiten rasant, Google-Integration gelungen, Menüführung intuitiv: Der Megane zeigt, wie ein modern gestaltetes, funktionales und optisch grandioses Cockpit heutzutage aussehen sollte.

Dazu kommt ein respektables Platzangebot vorne wie hinten und die anschmiegsamen Ledersitze bieten Fahrer und Beifahrer sogar eine Massagefunktion.

In der höchsten Ausstattungslinie namens Iconic fehlt an Bord fast nichts, was das Herz begehrt. Ach ja, und der maximal 131 PS starke Stromer gibt sich fahrtechnisch galant: Herzhaft beim Antritt, weich bei der Federung, stark bei den Bremsen, top bei der Traktion und die zahlreichen Assistenzsysteme walten unaufgeregt ihres Amtes. Der Megane kann teilautonom cruisen, sehr zur Freude der Passagiere.

450 Kilometer Reichweite stehen im Prospekt. An der Haushaltssteckdose dauert die Aufladung des 60-Kilowattstunden-Akkus, der standesgemäß im Unterboden verbaut ist, dreißigeinhalb Stunden. Wem das zu langsam ist, der kann den Megane E-Tech Electric auch am Gleichstromlader befüllen.

Dann ist in der Theorie laut Plan und maximal 130 kW Ladetempo der Akku binnen 71 Minuten voll. Im Test schaffte der Megane allerdings maximal magere 90 kW – das ist nicht mehr zeitgemäß und der größte Kritikpunkt an dem sonst gelungenen Auto.

Fazit

Optisch hat er das Zeug zur Ikone. Fahrtechnisch weist er keine Schwächen auf und der geringe Verbrauch steht dem Megane E-Tech Electric gut zu Gesicht.