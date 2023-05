Sicher ist sicher

Warme Temperaturen und strahlender Sonnenschein gaben kürzlich den Startschuss für die Motorradsaison – und nun stehen mit Pfingsten und Fronleichnam zwei Wochenenden vor der Tür, die traditionell als „Biker-Wochenenden“ gelten.

Nichtsdestoweniger gilt auch heuer wieder, möglichst sicher in die (verspätete) Saison zu starten. Vor der ersten Ausfahrt sollte unbedingt das Pickerl (§57a) auf Aktualität kontrolliert und die technischen Funktionen wie beispielsweise Beleuchtung, Flüssigkeitsstände, Reifendruck sowie Motorradkette und Kettenspannung überprüft werden.

Der ARBÖ rät zudem, passende Motorradkleidung tragen, um die Folgen eines Unfalls in Grenzen zu halten. Dazu zählen: lange Hosen, Nierengurt mit integriertem Rückenprotektor, langärmlige Jacken mit Protektoren, leichte Motorradhandschuhe, festes Schuhwerk und Sturzhelm.

Am Beginn der Saison ist es darüber hinaus ratsam, mit kürzeren zu Touren starten und sich somit wieder an das Motorradfahren zu gewöhnen.

Den Fahrstil sollte man ohnedies immer an die Straßenbedingungen anpassen und besonders bei Rollsplit und aufgebrochenen Asphaltdecken achtsam sein. Überhaupt ist es empfehlenswert, vorausschauend und fahrbahnspurbehauptend (in der Fahrbahnmitte) zu fahren und sich für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar zu machen. Für Autofahrer gilt: Auf Biker Rücksicht nehmen; also mehr auf den toten Winkel achten. Und last but not least: Wer mit Beifahrern oder Gepäck unterwegs ist, sollte den längeren Bremsweg und das veränderte Fahrverhalten der Maschine berücksichtigen.

Übrigens: Wer Bedenken hat, dass die Zweiradkünste etwas eingerostet sind, kann spezielle Warm-up-Trainings in Fahrsicherheitszentren machen. Dabei werden Blicktechnik, Schräglagen und vorausschauendes Fahren geübt, damit die Motorradsaison sicher und unfallfrei verläuft.