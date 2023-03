Siegertyp auf Abwegen

Bei Porsche stehen heuer drei Jubiläen an: Im Jahr 1948 verwirklichte Ferry Porsche seinen Traum von einem Sportwagen: Mit seinem Team fertigt er den Porsche 356 „Nr. 1“; Geburtsstunde der Marke und Grundstein für eine beispielhafte Erfolgsgeschichte.

Dazu gesellen sich 60 Jahre 911 und 100 Jahre 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Der Elfer begeistert dabei seit seiner Präsentation auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) im September 1963 Sportwagenfans aus aller Welt.

Da passt es ja gut, dass die Zuffenhausener ein auf 2500 Einheiten limitiertes Sondermodell namens 911 Dakar am Start haben. Der Zweisitzer ist eine Hommage an den ersten Gesamtsieg von Porsche bei der Rallye Paris-Dakar 1984 – gleichzeitig die Geburtsstunde des Allradantriebs im Porsche 911.

Der röhrende Dreiliter-Biturbo-Sechszylinder mit 480 Pferdestärken und maximal 570 Newtonmeter Drehmoment liefert souveräne Fahrleistungen mit präsentem Boxer-Sound; was den bulligen, 4,53 Meter langen 1,7-Tonner zum Kopfverdreher macht, der zudem etliche „Daumen hoch“ erhält.

Was am 911 Dakar besonders ist, ist seine Geländegängigkeit dank 50 Millimeter mehr Bodenfreiheit (die nochmals um 30 Millimeter erhöht werden kann), speziell entwickelten All-Terrain-Reifen (vorne 19er, hinten 20er) sowie als optische Draufgabe rote Aluminium-Bergeösen, verbreiterte Radhäuser und Edelstahlschutzelemente an Bug, Heck und Schwellern.

Dass sich der Elfer auch auf der Straße wohlfühlt, versteht sich von selbst: Top Traktion, in 3,4 Sekunden auf Tempo hundert, 240 km/h Spitze bei einem Durchschnittsverbrauch von rund 14 Litern. Alles, nur nicht durchschnittlich ist der Preis: samt Extras 304.934,86 Euro.