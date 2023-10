Skoda Enyaq Coupé – Cleveres Cargo-Coupé

Mit beeindruckenden Daten kann der Skoda Enyaq Coupé aufwarten; denn das 4,65 Meter lange E-Gefährt nimmt 570 Liter Stauraum auf und kommt mit 80-Kilowattstunden-Akku auch in der Praxis mehr als 400 Kilometer weit.

Das Portfolio an E-Autos von Skoda ist klein, aber fein. Denn es besteht aus dem Crossover Enyaq und der gleichnamigen Coupé-Version. Und beide zeichnen sich durch ihre Präsenz und Größe aus.

Bestes Beispiel ist das Coupé, das sich 4,65 Meter in die Länge streckt und stolze 2,2 Tonnen auf die Waage bringt. Das dynamisch gestaltete, viertürige Coupé kennzeichnet darüber hinaus gleich auf den ersten Blick eine ab der B-Säule sanft nach hinten abfallende Dachlinie, die in eine Heckklappe mit scharfer Abrisskante übergeht.

Typenschein Skoda Enyaq Coupé iV 80x Preis: ab € 59.840,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 77.788,40 unter anderem inklusive Außenlackierung Race-Blau Metallic € 651,60, schwenkbare Anhängerkupplung € 826,80, Wärmepumpe € 1167,60, Maxx-Paket € 10.821,60 und Transport-Paket € 400,80; einen Skoda Enyaq Coupé (iV 80) gibt es ab € 57.590,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,-jährlich Garantie: 2 Jahre, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku Service: alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: fremderregter Synchronmotor, 195 kW/265 PS Maximalleistung, 77 kW/105 PS Nenndauerleistung, max. Drehmoment 425 Nm Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 6,8 s Leistungsgewicht: 8,53 kg/PS WLTP-Verbrauch: 16,4-21,6 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 19,1 kWh Eckdaten: L/B/H: 4653/1879/1621 mm Radstand: 2765 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2261/2750 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 1200/750 kg Kofferraum: 570-1610 Liter Akku: 82/77 kWh brutto/netto Reifen: 4 x 235/45 R21 101T auf 21“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 8 Geländedaten: Bodenfreiheit: 194 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 15,3°/18,2°

Das serienmäßige, schwarz getönte Panoramaglasdach betont die Linienführung zusätzlich. In der Seitenansicht unterstreichen 21-Zoll-Leichtmetallräder und Seitenschweller in Wagenfarbe die optische Präsenz. An der Front sorgt eine sportliche Frontschürze für einen eigenständigen Akzent.

Der Wagen wirkt also dominant, sportlich und edel zugleich.

Allerdings ist der Fünfsitzer, der im Stammwerk Mladá Boleslav vom Band läuft, alles andere als billig. Die Basisversion des Skoda Enyaq Coupé iV 80x kostet 59.840 Euro und ist somit auch förderbar.

Allerdings treiben Gimmicks wie die Metalliclackierung Race-Blau, die schwenkbare Anhängerkupplung, Wärmepumpe (prinzipiell bei jedem Auto empfehlenswert) und Maxx-Paket den Preis auf knapp 78.000 Euro in die Höhe.

Und wer sich fragt, was das 10.000 Euro teure Maxx-Paket umfasst, dem sei gesagt: Unter anderem Head-up-Display, Sitzheizung für die hinteren Außensitze, ein zwölf Lautsprecher umfassendes Soundsystem von Canton, dynamische Fahrwerksregelung, Parklenkassistent, Dreispeichen-Lederlenkrad und Massagefunktionen für den Leder-Fahrersitz.

Ausstattung und Verarbeitung des Raumriesen (570 Liter Kofferraumvolumen und doppelter Boden sprechen für sich) sind dann auch beachtlich. Speziell der Sitzkomfort für die maximal fünf Passagiere kann sich sehen lassen. Die Platzverhältnisse sind darüber hinaus vorne wie hinten üppig und an Ablagen mangelt es dem Coupé auch nicht.

Besonders stolz sind die Produktverantwortlichen übrigens auf das größte, jemals in einem Skoda verbaute Glas-Panoramadach. Da es schwarz abgedunkelt ist, heizt es sich im Spätsommer nicht so stark auf; clever mitgedacht also von Skoda. Darüber hinaus ist das Infotainmentsystem auf dem 13-Zoll-Touchscreen logisch aufgebaut – und es reagiert auch flink.

Fast alles richtig gemacht, hat Skoda bei den Fahreigenschaften des straffen Hecktrieblers. Die Lenkung agiert präzise, die Bremsen arbeiten feinfühlig aber zur Not auch bissig und der Fahrkomfort ist sportlich-straff aber auch nicht unnötig hart.

Assistenztechnisch ist der Skoda auf der Höhe der Zeit: Diese arbeiten unaufgeregt und überwiegend fehlerfrei. Warum nur überwiegend und nicht komplett fehlerfrei? Die Verkehrszeichenerkennung ist der Pferdefuß jeglicher Assistenzarmada. Da werden 80er- und 100er-Pickerl auf LKW von so gut wie allen Systemen falsch interpretiert – das ist also nicht bloß ein Skoda-Problem.

Der Verbrauch geht mit rund 19 Kilowattstunden in Ordnung. Die Ladeleistung mit Spitzenwerten jenseits der hundert Kilowatt ebenfalls. Vom Akku im Unterboden sind 77 Kilowattstunden nutzbar, das bringt ihm eine Reichweite von passablen 400 Kilometern. Und überdies: Selbstständig einparken kann das Coupé auch und die vorausschauende Rekuperation beherrscht der Enyaq ebenfalls.

Fazit

Elegantes, schnittiges aber auch teures Elektro-SUV-Coupé mit viel Platz, hochwertigen Materialien, exakter Verarbeitung und den markentypischen cleveren Details.