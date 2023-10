Smart #1 Premium – Ein Fuchs als ständiger Begleiter

Die Befehle für die intelligente Sprachsteuerung nimmt am Zentraldisplay ein animierter Fuchs entgegen, der auch mit einem Ball spielen, hüpfen und sogar tanzen kann. Wenn er nicht gebraucht wird, legt er sich einfach schlafen.

Der witzige Einfall kann aber auch ablenken, genauso wie die etwas unübersichtliche Menüführung am doch relativ großen 12,8-Zoll-Touchscreen: So lassen sich etwa die Außenspiegel nur über diesen Bildschirm anwählen und anschließend mit den Tasten am Lenkrad einstellen.

Typenschein Smart #1 Premium Preis: ab € 43.400,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 45.900,– NoVA/Steuer: 0 % / € 0 Garantie: 3 Jahre, 8 Jahre auf E-Motor + Batterie Technische Daten: Motor: Permanentmagnetmotor, Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-Batterie mit 66 kWh Speicherkapazität, 200 kW/272 PS, max. Drehmoment 343 Nm Getriebe: 1-Stufen-Automatik Antrieb: Heckantrieb Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 6,7 s WLTP-Reichweite: bis 440 Kilometer WLTP-Stromverbrauch: 16,8 kWh/100 km VOLKSBLATT-Testverbrauch: 19,5 kWh CO2-Ausstoß: 0,0 g/km Eckdaten: L/B/H: 4270/1822/1636 mm Radstand: 2750 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1788/2213 kg Kofferraum: 313 Liter Speicherkapazität: 66 kWh (Strom) Reifen: 4 x 235/45 R 19 auf 19“-Alufelgen Sicherheit: Regelsysteme: ABS/ESP+ESC/HDC/TCS/ASR/ LKA/BSD/ACC/ISA/RCTA/TPMS/HUD Airbags: 7

Auch die Nebelschlussleuchte kann man ausschließlich am Bildschirm, der zentral über der Mittelkonsole thront, einschalten. Alle anderen Beleuchtungseinstellungen werden wiederum über klassische Tasten links unter dem Lenkrad bedient.

Die 9,2-Zoll-Instrumententafel hinter dem Lederlenkrad und ein etwas größeres Head- up-Display informieren einwandfrei über alle wichtigen Funktionen. Selbst der Müdigkeitswarner wird in oranger Alarmfarbe auf die Windschutzscheibe gespiegelt. Sicherheitsassistenten sind eigentlich alle mit an Bord – inklusive Tempomat und Parksensoren vorne wie hinten.

Der Smart streckt einem übrigens sofort die voll versenkbaren Türgriffe entgegen, sobald man sich ihm nähert. Und die Türen werden auch automatisch versperrt, wenn man vom Auto weg geht. Im #1 gibt es nicht einmal einen Startknopf, sobald man sitzt, kann man mittels Automatikhebel, der am Lenkrad platziert ist, wegfahren.

Sprintstarker E-Motor

Der Fahrkomfort lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Der E-Motor mit 200 kw Elektro-power auf die Hinterräder überzeugt mit Sprintstärke und Durchzugskraft. Die theoretische WLTP-Reichweite wird mit 440 Kilometer angegeben, was sich in der Praxis als durchaus realistisch erweist, wenn man zusätzlich die starke Rekuperation zur Energierückgewinnung verwendet und nicht ständig im Sport-Modus unterwegs ist.

Auch das Platzangebot für die Passagiere ist vorne und hinten völlig ausreichend – und der Kofferraum lässt sich durch Umlegen der geteilten Rücksitze entsprechend vergrößern. Zusätzlich kann man die Rückbank zugunsten von mehr Kofferraum auch noch um gute zehn Zentimeter verschieben, wenn man hinten keinen Platz für die Passagiere braucht.

Fazit

Der neue Smart #1 ist das Ergebnis einer stetigen Entwicklungsarbeit. Für rund 45.000 Euro bekommt man einen ausgereiften und vollelektrischen Reisebegleiter, der vor allem im Stadtverkehr seine fahrdynamischen Vorzüge auszuspielen weiß.