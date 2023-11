So wird Ihr Auto ebenfalls winterfit

Nasse oder schneebedeckte Straßen, tiefe Temperaturen und schlechte Sicht stellen Fahrer und ihre Fahrzeuge im Winter vor besondere Herausforderungen. Um möglichst sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen, sollte das Fahrzeug rechtzeitig dafür vorbereitet werden.

Sorgfältiger Check

Neben den passenden, funktionstüchtigen Winterreifen braucht es auch einen sorgfältigen Check unter anderem von Beleuchtung, Flüssigkeiten und Batterie.

Wenn es draußen kalt ist, wird die Autobatterie durch die niedrigeren Temperaturen stärker beansprucht. Insbesondere Kurzstreckenfahrer:innen sollten regelmäßig längere Fahrten einplanen, um eine ausreichende Ladung der Batterie zu gewährleisten. Außerdem hilft es beim Starten, möglichst wenige Stromverbraucher (Radio/Navi, Sitz- und Lenkradheizung) einzuschalten, um die Batterie zu schonen.

Die Scheibenwaschanlage mit Frostschutzmittel befüllen. Sommer-Konzentrate frieren bei Temperaturen um null Grad ein und können bei sehr tiefen Temperaturen das Reinigungssystem der Waschanlage sogar regelrecht sprengen. Das Anfrieren der Türen kann durch das Imprägnieren der Gummidichtungen verhindert werden. Dazu gibt es einfach zu handhabende Applikationsstifte im Autozubehörhandel sowie an den ÖAMTC-Stützpunkten.

Licht und gute Sicht

Wenn die Wischerblätter Schlieren ziehen, hilft das beste Waschmittel nicht. Daher Wischerblätter überprüfen und eventuell erneuern. Bei Minusgraden klappt man die Wischer über Nacht am besten auf. So vermeidet man ein Anfrieren und Einreißen der neuen Wischerblätter. Sehen und gesehen werden sind in der dunklen Jahreszeit das A und O. Bei einem Rundgang um das Auto sollte man sichergehen, ob alle Lampen funktionieren und auch darauf achten, dass die Scheinwerfer richtig eingestellt sind.

Für den Winter sollte man das Auto mit einer kleinen Grundausstattung versehen: Schneebesen und Eiskratzer sind ein Muss. Darüber hinaus sind Handschuhe, eine Decke, eine Reserveflasche Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage sowie Schneeketten für den Notfall empfehlenswert. Wichtig: Schneeketten auf Sommerreifen sind kein Ersatz für Winterreifen!

Der Autor: Dieter Lepschy ist Cheftechniker beim ÖAMTC Oberösterreich.