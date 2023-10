Stabiler Fuhrparkmarkt

94 Prozent der Befragten in Österreich gehen davon aus, dass ihr Fuhrpark in den nächsten drei Jahren stabil bleiben oder sogar wachsen wird. Von diesen begründen 61 Prozent das prognostizierte Wachstum der Flotten mit der positiven Geschäftsentwicklung, die zu einem höheren Bedarf an Firmenfahrzeugen führen könnte.

44 Prozent sehen das Firmenfahrzeug als wichtigen Hebel für die Mitarbeiterbindung und die Anwerbung von Talenten an. 38 Prozent planen außerdem, ihr Firmenwagenangebot auf Mitarbeitende auszuweiten, die bisher noch nicht von einem Dienstwagen profitierten. Das sind die Ergebnisse des Arval Mobility Observatory Barometers 2023.

„Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen erweisen sich Firmenflotten als widerstandsfähig“, kommentiert Arval-Österreich-Geschäftsführer Gregor Bilik die Ergebnisse. „Die derzeit wichtigste Aufgabe für Unternehmen ist die Umstellung von Verbrenner- auf E-Fahrzeuge“, so Bilik.

„Neben ökologischen Aspekten sind vor allem wirtschaftliche Gründe die Treiber für diese Entwicklung.“ Die drei wichtigsten Argumente für E-Pkw-Flotten sind: geringere Treibstoffkosten (34 Prozent), weniger Umweltbelastung (32 Prozent) sowie günstigere Betriebskosten (24 Prozent).