Start für den elektrischen Rächer

Die US-Allradmarke Jeep bringt ihr erstes rein elektrisches Fahrzeug auf den Markt. Der Avenger ist dabei der Kleinste im Produktportfolio, soll allerdings bereits im nächsten Jahr der Größte in Sachen Verkaufszahlen werden. Als Einstandsgeschenk bringt er den Titel „Car of the Year“ mit.

Die Bestellbücher sind offen, im Mai kommt er in die Schauräume und im Herbst sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Die Rede ist vom Jeep Avenger, mit dem die amerikanische Stellantis-Tochter vorerst einmal in Europa reüssieren will.

Die Zutaten sind vielversprechend: Das elektrisch betriebene B-Segment-SUV wurde in Europa konzipiert und läuft im polnischen Tychy vom Band. Zudem erhielt er die begehrte Auszeichnung „Car of the Year 2023“.

Nächstes Jahr soll der Avenber der meistverkaufte Jeep in der Alpenrepublik sein, sagt Bernd Pfaller von Jeep Österreich. Helfen sollen das funktionale Design, die Leistungsfähigkeit sowie die Technologie, die im Avenger steckt. Er sei sozusagen eine kompakte Zusammenführung aller Jeepwerte.

Ein Einzelfall im Konzern ist der Avenger hingegen nicht: Die Plattformbrüder sind der Opel Mokka-e sowie der Peugeot e-2008. Wobei der frontgetriebene Avenger ein stärkeres Aggregat mit 156 Pferdestärken und 260 Newtonmetern an Bord hat. Unter den Vorder- und den Rücksitzen hat der Fünfsitzer die 54 Kilowattstunden große Batterie gepackt, die mittels Gleichstromladen – hundert kW sind möglich – binnen 24 Minuten von 20 auf 80 Prozent gebracht werden kann.

Der WLTP-Verbrauch beläuft sich auf 15,9 Kilowattstunden, die maximale Reichweite 392 Kilometer. Eine Allradvariante ist vorerst nicht geplant. Nichtsdestoweniger weist der 4,08 Meter lange Wagen beeindruckende Offroadwerte auf: 20 Grad Rampenwinkel, vorne 20, hinten 32 Grad Böschungswinkel – und das alles bei einer Bodenfreiheit von mindestens 200 Millimetern. Mit an Bord sind auch sechs Fahrmodi.

Erhältlich ist das SUV in sieben Außenfarben und vier Ausstattungslinien (Avenger, Longitude, Altitude und Summit). Der Einstiegspreis beträgt 37.000 Euro. Die Elektrifizierungsstrategie nimmt bei Jeep zudem Fahrt auf. Bis 2025 sollen drei Stromer auf den Markt kommen, bis 2030 gibt es nur noch rein elektrische SUV der Marke.