Subaru BRZ Final Edition – Der finale Burner

Autos können Spaß machen, dürfen Spaß machen – ja, sie sollen sogar Spaß machen. Warum denn nicht, denn die simple Beförderung von A nach B ist zwar der ureigenste Zweck eines solchen Vehikels, aber Design und Fahrspaß spielen halt schon eine große Rolle.

Denn ansonsten könnten wir ja genauso gut in rollenden Kästen unterwegs sein. Daher gibt es Autos, die begeistern, die begehrt sind und die sich einer Fangemeinde gewiss sein können. Der Porsche 911 zählt dazu, wohl jeder Lamborghini, aber auch der VW Bulli und nicht zu vergessen: Der Subaru BRZ. Der ist eine im Jahr 2011 begonnene Co-Produktion mit Toyoto.

Typenschein Subaru BRZ Final Edition Preis: ab € 44.990,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 44.990,-; einen Subaru BRZ gibt es ab € 44.990,- NoVA/Steuer: 20 %/ € 1762,56 jährlich Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 3 Jahre Subaru Mobilitätsgarantie Service: alle 15.000 km bzw. jährlich Technische Daten: Motor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 2387 cm³, 172 kW/234 PS bei 7000 U/min, max. Drehmoment 250 Nm bei 3700 U/min Getriebe: Sechsgangschaltung Antrieb: Heckantrieb Höchstgeschwindigkeit: 226 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 6,3 s Leistungsgewicht: 5,45 kg/PS WLTP-Verbrauch: 8,8 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 9,3 Liter CO2-Ausstoß: 200 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4265/1775/1310 mm Radstand: 2575 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1275/1670 kg Kofferraum: 237 Liter Tank: 50 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 215/40 R18 85Y auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LDW/ACC/TPMS Airbags: 7

Dort läuft das Sportcoupé unter dem Namen GR86 (früher GT86) vom Band. Jedenfalls gilt der BRZ als einer der letzten seiner Gattung: als Sportcoupé, das den Fokus voll auf Fahrspaß legt. Nun feierte der Subaru BRZ ein einmaliges Comeback am österreichischen Markt. Als sogenannte Final Edition brachten die Japaner exakt 30 Exemplare in die Alpenrepublik, die natürlich längst verkauft sind.

Dementsprechend zieht der Exot bewundernde, neidische, staunende Blicke auf sich denn das lediglich 1,31 Meter hohe Coupé ist nicht nur optisch eine Augenweide, sondern vor allem akustisch ein Garant für verrenkte Hälse.

An Bord des 2+2-Sitzers (hinten will man im 4,265 Meter langen Japaner aus Platzgründen nur für wenige Minuten sitzen) werkt nämlich ein quer eingebauter, freisaugender Boxermotor mit typischem Klangbild, 2,4 Litern Hubraum, 234 Pferdestärken und 250 Newtonmetern. Was das bedeutet? Fahrspaß pur, denn wie es sich gehört, verfügt der sauber verarbeitete Wagen über Heckantrieb.

Vom Setup ist er unglaublich stabil, weshalb man flotter durch Kurven cruisen kann, als die Polizei erlaubt und ohne ständig auf der Hut sein zu müssen, dass das Heck einen überholt. Der Schub geht so richtig bei 4000 Touren los, die Sechsgangschaltung will kurz und knackig geführt werden und knackig trifft auch am besten auf den Federungskomfort des Wagens zu.

Der Viersitzer gönnt sich naturgemäß Superbenzin, und zwar nicht zu wenig, nämlich mehr als neun Liter, und dann noch mit mindestens 98 Oktan. Billig im Fahrbetrieb ist er daher nicht, aber mit knapp 45.000 Euro ist der Wagen preislich durchaus kompetitiv. Mit knapp 1,3 Tonnen ist der BRZ mit 237-Liter-Kofferraum fast schon ein Leichtgewicht, was klarerweise beim Fahrvergnügen hilft.

Assistenztechnisch gibt´s nur das Notwendigste an Bord. Muss auch nicht sein, denn das ist ein absolutes Fahrerauto für Roadtrips und Alpenstraßen – und weniger Zeugs an Bord hilft auch bei der Gewichtseinsparung. Der BRZ besticht darüber hinaus mit präziser, reaktionsschneller, verbindlicher Lenkung, die aller Ehren wert ist. Allerdings weist er auch mittelmäßige, schlecht dosierbare Bremsen auf – wobei dies fahrtechnisch der einzige Schwachpunkt des Japaners ist.

Letztendlich ist der BRZ ein Sportwagen – dazu passen die stramm von Seitenwangen dominierten Vordersitze und das angenehm einfach sortierte digitale Zentralinstrument mit großem Drehzahlmesser im Analogstil.

Fazit: Fahrspaßauto für Liebhaber.