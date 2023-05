Suzuki GSX-8S – Die spaßige Susi

„Funktionale Schönheit trifft auf futuristisches Styling und das Leistungspotenzial eines optimierten neuen Motor- und Fahrwerkslayouts.“

So beschreibt die japanische Motorradschmiede ihre nackte GSX-8S – ausgefasst beim Fachgeschäft Zweirad Ginzinger in Traun. Diese wurde von Grund auf so konstruiert, dass sie die Leistung eines Streetfighters in neuem Licht erscheinen lässt.

Typenschein Suzuki GSX-8S Preis: ab € 9790,- inkl. Steuern und Abgaben; Testmotorradpreis € 9790,- Steuer: € 234,43 jährlich Garantie: 2 Jahre Service: alle 12.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: flüssigkeitsgekühlter Zweizylinderviertakt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung, 776 cm³, 61 kW/83 PS bei 8500 U/min, max. Drehmoment 78 Nm Getriebe: Sechsgangschaltung Antrieb: Kette links Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h Fahrwerk: Stahlrahmen, Lenkkopfwinkel 25°, vorne 41 mm Upside-Down-Telegabel, hinten Mono-Zentralfederbein, vorne 310 mm Doppelscheibenbremse, hinten 240 mm Einscheibenbremse Regelsysteme: ABS Eckdaten: Sitzhöhe: 810 Millimeter Gesamtlänge: 2115 Millimeter Radstand: 1465 Millimeter Eigengewicht: 211 Kilogramm Gesamtgewicht: 400 Kilogramm Tankvolumen: 14 Liter Reifen vorne: 120/70 R17 43H Reifen hinten: 180/55 R17 60H

Und ja, die laufruhige zweizylindrige Susi erfüllt genau den Slogan, denn die leichtgängige, schlanke Suzuki ist nicht nur optisch eine Augenweide, sondern darüber hinaus ein Bike, das immer Sicherheit und Fahrfreude vermittelt.

Der Antritt des 83 PS starken, laufruhigen Viertaktertwins ist sehenswert, in schnellen Kurven bockt das Naked Bike kaum und bei den Bremsen gibt sich die Maschine auch keine Blößen.

Beim Verbrauch nähert sich die Susi in der Praxis nur bedingt den 4,2 Litern laut WLTP an; wer den 776er-Zweizylinder heftiger auskostet, wird am Ende einen Fünfer beim Verbrauch vorne stehen haben.

Die Sitzergonomie ist ebenfalls schwer in Ordnung und die Bedienung des informativen Displays hat man nach wenigen Metern intus. Man kann nur sagen: gelungen.

Fazit

Die agile Suzuki GSX-8S ist perfekt kontrollierbar und mit genügend Leistung und Komfort ausgestattet. Das Gesamtpaket passt – und der Preis mit 9790 Euro auch.