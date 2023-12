Tipps für die sichere Urlaubsfahrt

Die Weihnachtsferien laden zu Skiurlauben und Ausflügen ein. Für die sichere Fahrt sollte man einige wesentliche Punkte beachten. Nicht gesicherte Ladung kann bei einem Auffahrunfall schwerste Verletzungen der Fahrzeuginsassen nach sich ziehen und zu Schäden im Auto führen.

Beladen ohne Hektik

Das Auto sollte nicht unter Zeitdruck beladen werden – am besten daher schon am Vortag. Schweres gehört in den Kofferraum unten an der Rückwand der hinteren Sitzbank platziert – zur Ladesicherung Spanngurte verwenden und an den im Kofferraum vorhandenen Zurr-Ösen befestigen.

Ski und Snowboard bergen wegen ihrer scharfen Kanten ein Verletzungsrisiko und sollten in einem Skisack transportiert werden, andernfalls die Kanten mit Decken schützen. Eine Rodel wird am sichersten im Kofferraum mitgeführt.

Ragt die Ladung über die Rückenlehne, ist unbedingt ein Trennnetz empfohlen. Ein zwei Kilo schwerer Skischuh beispielsweise kann bei einer Vollbremsung mit 50 km/h mit einer Aufprallwucht von 150 Kilo auf einen Insassen einwirken. Einen sicheren Transport für Ski oder Snowboard gewährleisten Dachboxen. Allerdings muss auch darin die Ladung festgezurrt werden.

Achtung: Durch die Last am Fahrzeugdach ändert sich beim Kurvenfahren die Stabilität des Fahrzeuges. Fahrweise und Geschwindigkeit sind daher anzupassen. Beim Beladen ist die maximal zulässige Nutzlast der Dachbox sowie die erlaubte Dachlast des Autos zu beachten. Die Schneeketten erst zum Schluss in den Kofferraum packen, damit sie im Notfall griffbereit sind. Wichtig ist beim Packen auch, dass der „3-S-Blick“ über Innenspiegel, Außenspiegel und Schulter möglich bleibt.

Strafen drohen

Nicht gesicherte Ladung kann nicht nur gefährlich, sondern mit Strafen bis zu 10.000 Euro auch teuer werden. Zudem kann die Weiterfahrt verboten werden. Ist die Verkehrssicherheit gefährdet, droht sogar eine Vormerkung. Dies ist zum Beispiel bei einer falsch beladenen und montierten Dachbox der Fall, die auf der Straße landet.

Übrigens: Dicke Jacken sind ein Sicherheitsrisiko, da der Gurt zu viel Spielraum hat und daher nicht optimal anliegt. Außerdem schränken sie die Bewegungsfreiheit ein. Deswegen während der Fahrt möglichst ohne dicke Jacke lenken.

Der Autor: Herbert Breitenfellner ist technischer Berater beim ÖAMTC Oberösterreich