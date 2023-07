Und es hat Zoom gemacht …

Toyota reüssiert mit dem bZ4X mit einem vollelektrischen PKW und platziert ihn punktgenau im SUV-Segment. Zwar erinnert die Namensgebung eher an den Roboterheld R2-D2 aus dem SciFi-Film Star Wars als an ein Elektroauto, dafür überzeugt er mit Ausstattung, Größe und Fahrleistungen. Für Toyota-Kunden, die bisher nur Hybrid-Antriebe der Japaner kannten, hat „es sicher Zoom gemacht“ – wie im bekannten Klaus-Lage-Song „1000 und eine Nacht".

Der vollelektrische Antrieb im bZ4X leistet mit einer 71,4-kWh-Batterie 150 kW bzw. 204 PS und schafft rund 400 Kilometer Reichweite mit einer vollen Ladung, eine Schnellladung bis 80 Prozent dauert eine halbe Stunde – das sind schon mal erfreuliche Daten. Den bZ4X gibt es übrigens auch mit Allradantrieb, dann steht pro Achse jeweils ein 80-kW-Motor zur Verfügung, das ergibt zusammen 218 PS.

Typenschein Toyota bZ4X Preis: ab € 51.290,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 61.390,- NoVA/Steuer: 0 % / € 0 Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 5 Jahre für Haupt-Hybridkomponenten, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Technische Daten: Motor: Drehstrom-Synchronmotor, Lithium-Ionen-Batterie mit 71,4 kWh Speicherkapazität, 150 kW/204 PS, max. Drehmoment 266 Nm Getriebe: 1-Stufen-Automatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 s WLTP-Reichweite: bis 514 Kilometer WLTP-Stromverbrauch: 14,4 kWh/100 km VOLKSBLATT-Testverbrauch: 17,3 kWh CO2-Ausstoß: 0,0 g/km Eckdaten: L/B/H: 46990/1860/1600 mm Radstand: 2850 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1970/2550 kg Kofferraum: 452 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 750/750 kg Speicherkapazität: 71,4 kWh (Strom) Reifen: 4 x 235/60 R 18 auf 18“-Alufelgen Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBD/VSC/TRC/ACC/AHS/BSM/PVM/LDA Airbags: 9

Die Fahrwerte sind e-typisch beeindruckend und per Knopfdruck kann man die Funktion One-Pedal-Drive wählen – das heißt, sobald man den Druck am Antriebspedal verringert, wird der bZ4X je nach Druckintensität automatisch abgebremst. Nach einer Gewöhnungsphase ist das eine praktische Idee vor allem für den Stadtverkehr.

Die digitale Instrumententafel ist beim bZ4X praktischerweise über dem Lenkrad platziert, daher braucht es auch kein Head-up-Display. Weiters wurde die Mittelkonsole neu konzipiert und so platziert, dass sie zusätzlich als Bedienfläche funktioniert, die in einem voluminösen Tochscreen mündet, über den man wie bereist gewohnt Einstellungen, Klima, Navi und Radio bedienen kann. Dazu kommt ein aufklappbares Ladefach in der Mittelkonsole fürs koppelbare Mobiltelefon. Ungewohnt ist nur, dass es beim E-Toyota kein Handschuhfach mehr gibt, dafür findet man rundherum aber andere Ablagemöglichkeiten.

Der Innenraum bietet großzügig Platz für fünf Personen, wobei hinten wirklich viel Kniefreiheit zur Verfügung steht.

Auch der Kofferraum reicht völlig aus und ist über eine elektrische Heckklappe zugänglich, wenn man das aufpreispflichtige Comfort Paket dazu nimmt. Dann bekommt man zusätzlich noch intelligente Einparksensoren vorne und hinten mit automatischer Bremsfunktion, Toter-Winkel-Warner, 360°-Kamera, Dachreling sowie Sitz- und Lenkradheizung mit Automatik.

Fazit: Der Toyota bZ4X hat zwar einen etwas komplizierten Namen, dafür ist er einfach zu fahren und zu bedienen. Überraschend leise dank Elektroantrieb und zudem emissionslos öffnet er einen neuen, interessanten Zugang zur Elektromobilität. Optisch setzt der Japaner neue Zweifarb-Akzente mit schwarz beplankten Radkästen, die sich deutlich von der Karosserie abheben.

Text & Fotos: Harald Engelsberger