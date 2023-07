Volvo C40 Pure – Thors kleinster E-Bihänder

Der Volvo C40 beherzigt zwei Megatrends, die in der Autobranche vorherrschen. Er ist ein Elektrofahrzeug – und er ist ein SUV-Coupé, die derzeit angesagteste Karosserieform am Markt. Darüber hinaus hat er als sogenannter Pure Electric Twin AWD Ultimate zwei Motoren an Bord, die ein kraftvolles, rein elektrisches Vorwärtskommen gewähren.