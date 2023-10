In Budapest forschen bei Bosch 3500 Ingenieure und Techniker an Lösungen fürs Autonome Fahren; aber auch Marvel-Superhelden sind daran beteiligt.

Dass Iron Man und Thanos gemeinsame Sachen machen, kann sich wohl niemand vorstellen. Aber im Forschungszentrum von Bosch in Budapest, arbeiten die beiden Antagonisten aus dem Marvel-Universum Seite an Seite.

Wobei. Genau genommen handelt es sich bei den beiden um zwei von unzähligen Thermo-Öfen, in denen Bauteile für Autos auf ihre Langlebigkeit getestet werden. Denn in dem im September 2022 eröffneten Campus, wird an der Mobilität der Zukunft geforscht.

Und das in großem Stil. 20.000 Quadratmeter Laboratorien, 4500 Forscher und ein Budget von 286 Millionen Euro, das im Jahr 2022 für Forschung und Entwicklung in die Hand genommen wurde, sprechen wohl für sich. Den größten Budgetbrocken – nämlich 50 Prozent – macht dabei das Autonome Fahren aus, an dem in Budapest in Theorie und Praxis gefeilt wird. Und zwar vom Reißbrett bis zur Teststrecke.

So ist der von Bosch entwickelte Parkassistent in aktuellen Autos im Einsatz. Der Autonome Notbremsassistent wird in Budapest ebenfalls kontinuierlich verbessert – und wartet mit Fabelreaktionszeiten von weniger als 0,3 Sekunden auf. Zum Vergleich: F1-Weltmeiter Max Verstappen schafft 0,4 Sekunden, Otto Normalverbraucher zwischen einer und 1,2 Sekunden.

„Wir reden ja mittlerweile von softwarebasierten Autos, also quasi von Smartphones auf vier Rädern“, zieht Istvan Szaszi von Bosch Ungarn der Vergleich mit der Mobilindustrie. Essenziell sei bei der Entwicklung die Robustheit der Systeme, beispielsweise der Kameras von denen künftig in den Autos durchaus auch rund 50 Stück verbaut sein werden. Aber auch der Software komme eine immense Bedeutung zu.

Das perfekte Zusammenspiel verschiedener Techniken – Radar, Lidar (Light detection and ranging), Kameras – sei auf dem Weg zum Autonomen Fahren das Um und Auf. Klar ist laut Szaszi für Bosch auch: „Wir arbeiten nur an Lösungen für den Massenmarkt und auf dem Weg zum Autonomen Fahren sind Kooperationen – etwa mit Fahrzeugherstellern, Start-ups und Universitäten – der Schlüssel zum Erfolg.“

Aber am Innovation Campus in Budapest wird laut Szaszi nicht nur an Ingredienzien für Autonomes Fahren geforscht. Derzeit arbeiten die Bosch-Ingenieure auch an einem „völlig neuen Antriebskonzept für E-Motoren“. Szaszi nahm in diesem Zusammenhang die Worte „umweltfreundlicher“, „billiger“ und „höherer Wirkungsgrad“ in den Mund. Bis dieses Konzept jedoch serienreif sei, werden Szaszi zufolge noch mehrere Jahre vergehen.