Vorsprung durch Fahrtechnik

Im Grunde genommen ist es ganz einfach, ein Auto schnell und sicher zu bewegen. Beispielsweise um einen rasanten Rundkurs wie den Salzburgring. Allerdings. Nun – allerdings gibt es da doch ein paar Feinheiten zu beachten. Etwa die Physik.

Das sagen Harald Büttner, Frank Biela und Frank Schmickler. Die drei Instruktoren der Audi Driving Experience machen vor den heißen Runden am 4,3 Kilometer langen Kurs in einfachen Worten deutlich, worauf´s ankommt. Auf die richtige Sitzposition: Durchaus weit vorne, mit viel Übersicht, die Hände links und rechts am Lenkrad und die Kopfstütze auch hoch eingestellt. Auf die Blicktechnik: Man fährt dorthin, wo man hinschaut.

Daher: Vorausschauend fahren, speziell in den Kurven nicht nach außen, sondern auf die Ideallinie schauen. Auf sanfte Bewegungen am Lenkrad: Nicht ruckartig, nicht zu wild – eher das Auto spüren und bei Kurven versuchen, in einer Lenkbewegung durchzuziehen. Auf die richtige Geschwindigkeit: Gas geben auf der Geraden kann jeder, aber besser unterm Limit in die Kurve rein um dann ab dem Scheitelpunkt der Kurve am Limit zu beschleunigen.

Nun, das klingt ja super in der Theorie. In der Praxis zeigt sich: Ex-DTM-Rennfahrer Frank holt bei den schnellen Runden aus dem zehnyzlindrigen R8 nach wie vor das Eitzerl mehr aus dem 620 PS starken Boliden raus. Den maximal 645 PS starken RS e-tron GT mit seinen 2,4 Tonnen zirkelt der andere Ex-DTM-Rennfahrer Frank auf den Pirellis schneller um die Nocksteinkehre und der allradgetriebene, 400 PS starke RS 3 Sportback von Harald ist nach der Fahrerlagerkurve plötzlich 90 statt zuvor 30 Meter voran.

Spaß macht es mit allen drei Audis – egal, ob RS 3 Sportback, R8 Coupé V10 performance quattro oder RS e-tron GT. Die drei sind zwar grundverschieden: Der fünfzylindrige RS 3 mit dem Motor vorne, der R8 mit dem V10 im Heck und Allradantrieb und der e-tron GT, der sofort bis zu 830 Newtonmeter Drehmoment bereitstellt und dessen 600 Kilo schwerer 84-Kilowattstunden-Akku für einen niedrigen Schwerpunkt sorgt.

Wichtig sei, sagen Harald, Frank und Frank, sich immer gut ins Auto reinzufühlen, aufmerksam zu sein und die Fahrphysik nie außer Acht zu lassen. Vorsprung durch Fahrtechnik also – und die Technik von Audi, also die Regelsysteme, gibt´s ja zur Not auch noch, wenn der Fahrer an seine Grenzen stoßen sollte.

Von Oliver Koch