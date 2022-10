VW ID.5 Pro Performance – Pluspol

Bei so vielen „Plus“-Sonderpaketen wird einem beim elektrisch betriebenen VW ID.5 Pro Performance fast schon schwindlig – das könnte man dann auch beim Preisschild meinen. Nichtsdestotrotz legt der 204 PS starke Crossover eine starke Performance an den Tag: Der Zusatz Pro Performance ist daher gerechtfertigt.

Nach dem ID.3 und dem ID.4 reichte VW bei seinem batterieelektrischen Portfolio dieses Jahr den ID.5 nach. Dabei wurde das SUV-Coupé wie aus einem Linienstrich auf die 20-Zöller gestellt und der Fünfsitzer bildet aktuell die Speerspitze der Marke in Sachen Elektromobilität.

Das zeigt sich unter anderem beim Preis, denn der ID.5 kostet in der mittleren der drei erhältlichen Versionen ab Werk 54.790 Euro. Das geht aber aufgrund der umfangreichen Aufpreisliste auf knapp 70.000 Euro rauf. Dafür gibt´s dann etliche Pakete – meistens mit dem Zusatz „Plus“ versehen – die das Fahren, Rangieren und Cruisen auch in der Praxis ungemein verfeinern.

Typenschein VW ID.5 Pro Performance Preis: ab € 54.790,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 69.968,80 unter anderem inklusive einklappbare Anhängevorrichtung € 1006,80, Design-Paket Plus und Assistenz-Paket Plus € 5976,-, Infotainment-Paket Plus € 1480,80, Interieur Top-Sport-Paket Plus € 4017,60 und Sport-Paket Plus € 1316,40; einen VW ID.5 (Pro) gibt es ab € 53.090,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 5 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 2 Jahre Reparatur-Gewährleistung auf Werkstattarbeit, Originalteile und Originaltauschteile, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: permanenterregte Synchronmaschine, 150 kW/204 PS Spitzenleistung, 70 kW/95 PS Nenndauerleistung, max. Drehmoment 310 Nm Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,4 s Leistungsgewicht: 10,6 kg/PS WLTP-Verbrauch: 17,6 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 18,8 kWh Eckdaten: L/B/H: 4599/1852/1615 mm Radstand: 2766 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2169/2650 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 1000/750 kg Kofferraum: 549-1561 Liter Akku: 77 kWh Reifen: 4 x 235/50 R20 100T auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7 Geländedaten: Bodenfreiheit: 161 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 15,8°/16,2° Rampenwinkel: 12,3°

Doch zurück zum Start. ID.5 also. Technisch nahezu identisch mit ID.4 oder Skoda Enyaq – aber eben ein SUV-Coupé. Das sieht schön aus, das ist elegant, das ist windschlüpfrig und das ist adrett.

Der 4,6 Meter lange ID.5 mit seinen schmalen, spitz zulaufenden LED-Scheinwerfern, seiner sanft ansteigenden Schulterlinie, seiner durchgängigen Heck-LED-Leuchten und dem Spoiler verkörpert Sportlichkeit und Weltgewandtheit gleichermaßen. Das Platzangebot im Kofferraum ist mit 549 Litern sogar ident mit dem des ID.4, obwohl der äußerlich wuchtiger erscheint.

Die Antriebseinheit ist mittlerweile bewährt innerhalb des VW-Konzerns. Eine permanenterregte Synchronmaschine mit 204 PS Leistung treibt die Hinterräder des 2,2 Tonnen schweren Fahrzeugs an.

Das genügt, auch dank maximal 310 Newtonmetern, für einen forschen Antritt, der auf leisen Sohlen erfolgt. Nach 8,4 Sekunden ist Landstraßentempo erreicht – eine Geschwindigkeit, die dem ID.5 sehr gut zu Gesicht steht.

Der vernetzte ID.5 mit seiner präzisen Lenkung, den fein dosierbaren Bremsen und der stabilen Kurvenlage eignet sich perfekt zum Cruisen, zumal er dann nahe an den WLTP-Verbrauch von 17,6 Kilowattstunden herankommt. Bei forscheren Fahrten und höherem Tempo sind 19, 20 Kilowattstunden eher die Norm.

Jedenfalls reicht der 77-Kilowattstunden-Akku im Unterboden locker für die Langstrecke. VW spricht von gut 450 Kilometern, die auch in der Praxis bei herbstlichen Temperaturen in Reichweite sind. Der Pferdefuß ist die Ladegeschwindigkeit: Zumindest beim Testwagen. Mehr als 70 Kilowatt gönnte sich der ID.5 nie, obwohl es in der Theorie bis zu 135 Kilowatt sein sollten. Daher beträgt die Ladezeit von zehn auf 80 Prozent nicht eine halbe, sondern eine ganze Stunde.

Der Innenraum des gut ausgestatteten Fünfsitzers ist generös in Sachen Platzangebot. Die Kopffreiheit ist im Fond im Vergleich zum ID.4 etwas eingeschränkter, aber noch immer 1,80-Meter-tauglich. Der Sitzkomfort ist darüber hinaus aller Ehren wert. Die Sicht nach hinten ist hingegen eingeschränkt, was bei einem SUV-Coupé aber logisch ist. Das sehr gut verarbeitete Cockpit erweist sich als nüchtern, gelungen, logisch. Die Materialqualität geht in Ordnung; die Zahl und Größe der Ablagen passen ebenfalls.

Was jedoch ärgerlich ist: Die Touchslider für Temperatur und Lautstärke unterhalb des zentralen Bildschirms sind unpräzise, das Infotainmentsystem reagiert teils unglaublich langsam und die Bedienfelder am Lederlenkrad sind von schlechter Qualität. Da muss VW eindeutig nachbessern.

Fazit

Der ID.5 ist optisch ein Blickfang, fahrtechnisch souverän mit guter Performance, materialtechnisch gelungen und auch der Preis geht für das alltags- und langstreckentaugliche E-Auto in Ordnung.