VW ID. Buzz Cargo – Synergieeffekte genutzt

Der VW-Bus ist eine Ikone; und zwar nicht nur als Großfamilientransporteur sondern auch als bekannte, begehrte und beliebte Nutzfahrzeugvariante. Nicht umsonst arbeiteten bei VW Pkw- und Nutzfahrzeugsparte Hand in Hand, um den ID. Buzz Cargo – das ist der rein elektrische „Bulli“ – zu ebensolchen Erfolgen zu führen, wie sie der Bulli seit mehr als sieben Jahrzehnten einfährt. Die Basis des 4,712 Meter langen, heckgetriebenen ID. Buzz bildet dabei der Modulare Elektroantriebs-Baukasten (MEB), auf dem bereits die Pkw der ID-Familie stehen.

Laut VW trägt der „emotionalste ID des VW-Konzerns“ 70 Jahre Bulli-DNA in sich; erkennbar beispielsweise am großen Logo an der Front, den lachenden LED-Matrixscheinwerferaugen und den kurzen Überhängen an Front und Heck. Dadurch wird der heckgetriebene Elektro-Bulli zum Rangiermeister; trotz 2,90 Meter Radstand, denn der Wendekreis ist bemerkenswert. Einen konzerninternen Bestwert stellt der fein abgestimmte E-Bus in der Theorie auch auf: 170 Kilowatt (kW) Ladeleistung schafft der ID. Buzz.

Typenschein VW ID. Buzz Cargo Preis: ab € 59.943,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 73.842,60 unter anderem inklusive Außenlackierung Limonengelb-Metallic € 1126,80, Anhängevorrichtung € 1070,40, Navigationssystem „Discover Pro“ € 866,40, 230-Volt-Steckdose im Fahrerhaus € 445,20, LED-Matrixscheinwerfer € 1692,-, Fahrer-Assistenz € 1149,60, Klimaanlage € 381,60, DAB+-Tuner € 283,20 und Heckklappe mit Servoschließung € 578,40; einen VW ID. Buzz Cargo gibt es ab € 59.943,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 5 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 2 Jahre Reparatur-Gewährleistung auf Werkstattarbeit, Originalteile und Originaltauschteile, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: permanenterregte Synchronmaschine, 150 kW/204 PS, max. Drehmoment 310 Nm Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Heckantrieb Höchstgeschwindigkeit: 145 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 10,2 s Leistungsgewicht: 11,4 kg/PS WLTP-Verbrauch: 20,9 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 22,1 kWh Eckdaten: L/B/H: 4712/1985/1953 mm Radstand: 2989 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2316/3000 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 1000/750 kg Achslast vorne/hinten: 1390/1690 kg Laderaumfläche: 3,2 Quadratmeter Laderaumvolumen: 3,9 Kubikmeter Akku: 77 kWh (netto) Reifen: 4 x 235/55 R19 105T auf 19“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 4 Geländedaten: Bodenfreiheit: 159 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 16,7°/17,9° Rampenwinkel: 12°

In der Praxis bringt es der ID. Buzz Cargo auf knapp 100 kW und auch beim Verbrauch kommt er nicht ganz an den Referenzwert von 20,9 Kilowattstunden (kWh) heran. Realistischer sind 22 bis 24 Kilowattstunden, was dem Dreisitzer eine Reichweite von gut 350 Kilometern beschert. Das ist ein mehr als guter Wert für ein Nutzfahrzeug. Eine Frage stellt sich nur: Warum ist der ID. Buzz mit einem Sportmodus ausgestattet?

Da ergibt der Ecomodus (der auch an Bord ist) doch schon mehr Sinn. Aber egal; um knapp 74.000 Euro hat der bilackierte, knuffige 4,7-Meter-Elektrobulli so gut wie alles an Bord, was das Herz begehrt. Freilich: die Extras schlagen mit knapp 14.000 Euro zu Buche – und wer dann noch nicht genug hat kann beispielsweise die Sprachsteuerung im Onlineshop nachkaufen.

Over the Air ist Trumpf im vernetzten ID. Buzz, der sich perfekt verarbeitet präsentiert und auch noch pfiffig eingerichtet ist. Erwähnenswert sind die Ablage, die sich über die gesamte Breite des Armaturenbretts zieht, sowie das Fach für die Ladekabel, das unter dem Eingang der Schiebetüre zu finden ist. Die Bedienung des Infotainmentsystems funktioniert größtenteils klaglos und die robusten Materialien (Plastik, Gummi) weisen auf den Nutzfahrzeugcharakter des Wagens hin.

Der ID. Buzz Cargo fährt sich indessen mehr wie ein Pkw: Er ist mit einer präzisen Lenkung, fein dosierbaren Bremsen, guter Traktion und einem sanften Federungskomfort ausgestattet – und die vorausschauende Rekuperation arbeitet ebenso wie die Assistenzsysteme unauffällig und fehlerfrei zu.

Der ID. Buzz Cargo ist auch ein mehr als passabler Transporter, der auf maximalen Raumnutzen ausgelegt ist. Die Länge des Laderaums mit seinem geriffelten Metallboden beträgt bei der Version mit elektrischer Heckklappe 2208 Millimeter, die Höhe des Laderaums geht mit 1,257 Metern in Ordnung und mit 623 Millimetern verfügt der ID. Buzz Cargo über eine niedrige Ladekantenhöhe. Die maximale Breite des Cargoabteils beträgt 1,732 Meter, zwischen den Radkästen sind es 1,23 Meter.

Fazit

Das Zusammenspiel von Pkw- und Nutzfahrzeugsparte hat sich beim Wagen bezahlt gemacht. Der ID. Buzz Cargo ist nicht nur optisch rundum gelungen, sondern auch mit vielen Finessen ausgestattet. Er ist dennoch ein eher kostspieliger Transporteur, aber in den Nutzfahrzeugbereich einiges an Glamour bringt.